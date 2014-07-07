Прямой эфир

На телеканале СТВ в рамках «Звездного ринга» выбрали лучший кавер-бэнд Беларуси

07 июля 2014 15:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кавер-бэнды Беларуси боролись за звание лучшего коллектива в музыкальном шоу СТВ «Звездный ринг»!

Они оставила позади 40 кавер-бэндов страны. Они спели десятки хитов!

Предварительный отбор вывел на финишную прямую пятерку избранных в суперфинал: «Эйфория», «Скай Тай», «Crush», «Sunny Days», «Fortissimo».

Лучшим кавер-бэндом была названа «Эйфория»!  Поступательное движение к цели - не для них!  Эта группа предпочитает стремительный взлет размеренному планированию! Ведь чем ты выше, тем обширнее горизонты открываются перед тобой! Осталось только хорошенько разогнаться, чтобы оторваться по полной! Это «Эйфория»!

В качестве экспертов выступали: Народный артист Республики Беларусь Эдуард Семенович Ханок, продюсер Макс Алейников, директор радиостанции Анатолий Чепиков.

 

# Белорусская музыка # Музыка

Другие новости рубрики

Все новости
Восходящая белорусская звезда РЭЙ покорил сердце бывшей участницы группы «SEREBRO» Елены Темниковой?
03 июля 2014 14:02

Восходящая белорусская звезда РЭЙ покорил сердце бывшей участницы группы «SEREBRO» Елены Темниковой?

Группа «Скай Тай» в Программе «Утро» на СТВ
23 июня 2014 13:44

Группа «Скай Тай» в Программе «Утро» на СТВ

Кавэр-бэнд «Мерилин Монро» в программе «Утро» на СТВ
23 июня 2014 12:44

Кавэр-бэнд «Мерилин Монро» в программе «Утро» на СТВ