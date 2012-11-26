Символ фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно нашел воплощение в скульптуре

Новости Беларуси. Символ фестиваля белорусской песни и поэзии нашел воплощение в скульптуре. В Молодечно, возле Летнего амфитеатра, установлена ​​новая композиция. Это стилизованный оформленных скрипичный ключ и листья папоротника. Именно так выглядела самая первая эмблема Национального фестиваля белорусского песни и поэзии, который проводится на молодечненской земле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Скульптурную композицию выполнили всего за месяц на местном заводе металлоконструкций. Музыкальный папоротник сделан из оцинкованной стали. Весит скульптурная композиция 155 килограммов. Ее высота – 3,5 метра.

Тамара Дудич, заместитель начальника отдела культуры Молодзеченского райисполкома:

Ідэя належыла мастаку Маладзечна Юрыю Герасіменка-Жызнеўскаму, якога сёння, на жаль, ужо няма побач з намі. У 1993 годзе ў першый раз прайшоў Нацыянальный фестываль беларусскай песні і паэўзіі «Маладзечна». А з гэтага году будзем святкаваць яго штогод, калі раней ён праводзіўся толькі адзін раз у два гады. Я думаю, што над нашай Маладзечыншчынай заўсёды будуць гучаць беларускія песні.