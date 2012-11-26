Евровидение-2013. Польша и Португалия отказались от участия в «Евровидении-2013»

Польша и Португалия отказались от участия в «Евровидении-2013» из-за финансовых проблем.

Португалия переживает тяжелый экономический кризис и вынуждена соблюдать меры жесткой экономии, чтобы снизить дефицит бюджета, как того требует ЕС. За 48-летнюю историю существования конкурса «Евровидение» Португалия трижды по разным причинам отказывалась от участия.

Польша не успела оправиться от затрат, связанных с проведением Чемпионата Европы по футболу летом 2012 года.

Ни одна из этих стран ранее не выигрывала «Евровидение». Лучшим результатом Португалии стало шестое место в 1996 году, а для Польши – второе место в 1994.

Напомним, «Евровидение-2013» пройдет в шведском городе Мальмё с 14 по 18 мая. Имя артиста, который на этом конкурсе представит Беларусь, станет известно 7 декабря. В финал отбора вышли:

Алена Ланская (песня Rhythm in Love),

Виталий Воронко (I wonder how you),

Макс Лоренс (I love your charming eyes),

Алексей Гросс (One Way Love),

Дария (Catch Me Again),

группа «Nuteki» (Save me),

Сацура (Get out of my way),

Uzari (Secret),

Яnkey (Letter to Mother),

Beaver Band (Incredible Girl).