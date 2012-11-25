Клип корейского рэпера побил рекорд по количеству просмотров. Более 800 млн за четыре месяца!

Новости Южной Кореи. Видеоролик на песню «Gangnam Style» 35-летнего корейского рэпера Psy на сайте YouTube посмотрели на момент 21.00 25 ноября по белорусскому времени более 816 млн. раз. Стоит отметить, клип был загружен на сервисе в июле этого года, и всего за несколько месяцев стал хитом не только в Южной Корее, но и во всём мире. Видео посвящено образу жизни в районе Сеула Каннам, где проводит время корейская золотая молодежь. Видео Psy названо лучшим клипом года на церемонии Europe Music Awards.

Танец, который PSY исполняет в своём клипе, обрёл такую популярность, что его повторили миллионы людей по всему миру – от певицы Мадонны до заключённых тюрьмы на Филиппинах. В минувшую среду во время приёма у Генерального секретаря ООН рэпер PSY вместе с Пан Ги Муном исполнил зажигательный танец.

Пан Ги Мун, Генеральный секретарь ООН:

Он такой энергичный, что с его помощью можно преодолеть энергетический кризис.

Как заявили представители YouTube, ранее ни один материал, размещенный на сервисе, не пользовался такой популярностью. Предыдущий рекордсмен по количеству просмотров принадлежал композиции Baby канадского певца Джастина Бибера. Видеоклип посмотрели 804 млн раз. Поклонники корейского рэпера в комментариях на YouTube с гордостью отмечают, что Psy сделал за несколько месяцев то, на что у Бибера ушло около двух лет.



Настоящее имя PSY – Пак Чэ Сан. Его дебют в Южной Корее состоялся в 2001 году. В 15 лет он увидел по телевизору выступление британской группы Queen и с этого момента решил посвятить себя музыке. Став мега-популярным, рэпер выступает с лекциями о себе на английском языке, появляется в ведущих американских и британских телешоу.



