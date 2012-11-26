Сенсационное заявление продюсера Меладзе: группа «ВИА Гра» прекращает существование

Новости России. Сенсационное заявление сделал создатель и бессменный продюсер коллектива Константин Меладзе в эфире одного из российских телеканалов. Буквально в новогоднюю ночь группа будет распущена.

Константин Меладзе, продюсер:

В конце 12-го года существования коллектива я почувствовал, что какие-то мои продюсерские наработки, алгоритмы и приемы себя исчерпали… Я распускаю не только девушек, но и музыкантов, и административный штат. Я сейчас даже могу открыть секрет: контрактов с девушками я практически никогда не подписывал. У меня была группа, которая все эти годы работала на основаниях совершенно добровольных и безконтрактных. До тех пор, пока нам работать вместе интересно, мы вместе работали. Я всегда оставлял за собой право в любую минуту расстаться с каким-то человеком. Поэтому у нас была столь частая ротация кадров.

Девичий коллектив основан в 1999 году. На счету группы 5 студийных альбомов, три из которых занимали первое место в официальном российском музыкальном чарте; съёмки в 4-х телевизионных мюзиклах, а также более 30 синглов и видеоклипов. За время существования состав «ВИА Гры» неоднократно менялся. В разное время солистками были Вера Брежнева, Анна Седокова, Светлана Лобода, Алена Винницкая, Надежда Грановская.

Всю правду об истинных причинах развала самого успешного девичьего поп-коллектива Константин Меладзе обещает рассказать на пресс-конференции, которую соберет 27 ноября в одном из информационных агенств.

Известие о распаде «ВИА Гры» в своём Twitter прокомментировала экс-участница группы Анна Седокова.

Анна Седокова, поп-певица, телеведущая, актриса:

У меня есть что сказать. Вот только немного позднее. И скажите мне еще одну вещь, неужели вы в это действительно верите? Что больше никогда не будет «ВИА Гры»? Это же словно не верить в Деда Мороза.



У экс-участницы «ВИА Гры» Веры Брежневой другое мнение по поводу распада группы, давшей ей билет в звездную жизнь.

Вера Брежнева, певица, актриса, телеведущая:

Группу «ВИА Гра» распускают. Все в жизни когда-нибудь заканчивается. А песни будут жить вечно...