Мужское прочтение A Million Voices: группа Litesound посвятила клип Полине Гагариной

Новости Беларуси. Популярная белорусская группа Litesound презентовала клип на кавер-версию евровизийной композиции Полины Гагариной.



Напомним, группа представляла Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2012 году. Сейчас ребята решили поддержать российскую исполнительницу неспроста: минувшим летом лидер группы Дмитрий Карякин принял участие в рейтинговом телевизионном проекте «Хочу к Меладзе», где его наставницей некоторое время была Полина Гагарина.





Дмитрий Карякин. Запись в Вконтакте

Что получилось, смотрите видео!

Дмитрий Карякин (группа Litesound):

Спасибо Полине Гагариной за вдохновение! Ждем с победой в «Евровидении»!