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Мужское прочтение A Million Voices: группа Litesound посвятила клип Полине Гагариной

21 мая 2015 16:31
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Новости Беларуси. Популярная белорусская группа Litesound презентовала клип на кавер-версию евровизийной композиции Полины Гагариной.

Напомним, группа представляла Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2012 году. Сейчас ребята решили поддержать российскую исполнительницу неспроста: минувшим летом лидер группы Дмитрий Карякин принял участие в рейтинговом телевизионном проекте «Хочу к Меладзе», где его наставницей некоторое время была Полина Гагарина.


Дмитрий Карякин. Запись в Вконтакте

Что получилось, смотрите видео! 

Дмитрий Карякин (группа Litesound):
Спасибо Полине Гагариной за вдохновение! Ждем с победой в «Евровидении»!

Мужское прочтение A Million Voices: группа Litesound посвятила клип Полине Гагариной -1


Дмитрий Карякин и Полина Гагарина. Фото: Дмитрий Карякин

Мужское прочтение A Million Voices: группа Litesound посвятила клип Полине Гагариной -3

Конкурсная композиция A million voices, с которой российская певица покоряет «Евровидение», написана интернациональной командой авторов, в числе которых — Габриэль Аларес, Иоаким Бьернберг и Леонид Гуткин. Продюсер Константин Меладзе ранее неоднократно отмечал, что песня его подопечной должна стать «посланием мира», именно поэтому вокалистка предстала на главной сцене конкурса в романтическом образе.



Сама Гагарина называет песню рок-балладой. Полина уверена, что композиция найдет отклик в сердцах зрителей и слушателей.

Гагарина уже прошла в финал «Евровидения». И в субботу, 23 мая, состоится гранд-финал, на котором нынешняя Queen of Austria Кончита Вурст передаст следующему победителю «Хрустальный микрофон» – главный трофей конкурса. Что касается букмекерских ставок, то представительнице России прочат второе или третье место. Безусловным лидером является швед Монс Зелмерлев.

# Музыка # Фотофакт # Полина Гагарина # Евровидение 2015

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