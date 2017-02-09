Naviband: сделали первую песню и поняли, что нам очень здорово петь вместе

Группа Naviband в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Сегодня в отеле «Пекин» имею честь представить вам музыкальный коллектив, который будет представлять в 2017 году Беларусь на «Евровидении» – Naviband, Артём и Ксения. Поясните ситуацию, вот вы – пара?
Артём Лукьяненко, группа Naviband:
Скорее да, чем нет.
Тогда расскажите: у вас сначала сложились отношения и потом Вы внезапно услышали, как Ксения поёт на кухне и сказали: «О, давай-ка начнём петь».
Артём Лукьяненко:
Нет. Мы начинали, как творческий дуэт.
Прямо вот: «Давай попробуем что-то придумать, а дальше посмотрим».
Ксения Жук, группа Naviband:
Мы сделали первую песню и поняли, что нам очень здорово петь вместе. Для меня, например, раньше я пробовала записывать какие-то дуэты с мальчиками конкретно…
То есть, Вы искали мальчика и нашли?
Ксения Жук:
Нет. Просто я как раз, скажем, закончила свою карьеру в группе, в которой пела до группы Navi, была группа Sonika, и я была в творческом поиске. Хотела использовать любую возможность и повстречался мне Артём, совершенно случайно предложил что-то сделать и я подумала, что здорово, это то, что мне было бы сейчас интересно.
Артём Лукьяненко:
Самое главное, что мы не искали друг друга.
Ксения Жук:
Это совершенно случайно произошло.
Артём Лукьяненко:
Никто никого не искал и не было такого: «Нужно найти». Занимались своими делами и это было случайно.
Ксения Жук:
Спонтанно.
И он ещё пропал на два месяца.
Артём Лукьяненко:
В жизни всё, что с нами происходит – это не какая-то стратегия. Самая главная наша позиция, что это – не стратегия.