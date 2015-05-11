Сцену в форме рояля для уличных музыкантов установили в Бресте

Новости Беларуси. Необычная достопримечательность появилась на главной пешеходной улице Бреста. Там установили сцену для уличных музыкантов. Площадка сделана в форме рояля, а чтобы можно было подключать электрогитары и синтезаторы, к ней подведено электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея организовать в центре Бреста «музыкальный пятачок» принадлежит мэру города Александру Рогачуку. Кстати, на создание «рояля» не потрачено ни рубля бюджетных денег: все — за счет любящих город и музыку людей. Как уверены авторы этой идеи: уличная сцена станет «стартовой» площадкой для многих местных музыкантов.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Я очень хочу, что вот здесь любой желающий, в независимости есть ли образование музыкальное, талант – мог себя попробовать.

Мария Ивашина, житель Бреста:

Это очень здорово и интересно. Не каждый может себя где-то проявить. Если это будет доступно всем – каждый захочет показать, что он может.