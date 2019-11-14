«5 минут это поделать и почувствуешь себя совершенно по-новому». Показываем необычное упражнение

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – исполнительница №1 в жанре World Music в Австралии – Перукуа, и муж Перукуа – Драгослав Ораев.

Вы ведёте женские практики и получается, что когда вы поёте на сцене, вы в этот же момент и ведёте эту практику. И наоборот. Как это взаимосвязано между собой?

«Практически у всех людей в зале мурашки бегают и женщины плачут». Как австралийка исцеляет своим пением

Перукуа, исполнительница №1 в жанре World Music в Австралии:

Любое пение начинается с дыхания, потому что дыхание – это огонь для голоса. Я помогаю женщинам соединиться со своим телом, укорениться в своих женских центрах основных. Многие женщины боятся выражать себя в современном мире, они всё время чувствуют себя под таким давлением, я помогаю снять эту удавку давления и женщина чувствует, как у неё всё тело выстраивается, как у неё открывается её тело и оно начинает выражать себя. Голос – это первый инструмент выражения, но не последний.

Как прямо с утра почувствовать себя…