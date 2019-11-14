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«5 минут это поделать и почувствуешь себя совершенно по-новому». Показываем необычное упражнение

14 ноября 2019 10:59
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь исполнительница №1 в жанре World Music в Австралии Перукуа, и муж Перукуа Драгослав Ораев.

Вы ведёте женские практики и получается, что когда вы поёте на сцене, вы в этот же момент и ведёте эту практику. И наоборот. Как это взаимосвязано между собой?

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Перукуа, исполнительница №1 в жанре World Music в Австралии:
Любое пение начинается с дыхания, потому что дыхание – это огонь для голоса. Я помогаю женщинам соединиться со своим телом, укорениться в своих женских центрах основных. Многие женщины боятся выражать себя в современном мире, они всё время чувствуют себя под таким давлением, я помогаю снять эту удавку давления и женщина чувствует, как у неё всё тело выстраивается, как у неё открывается её тело и оно начинает выражать себя. Голос – это первый инструмент выражения, но не последний.

Как прямо с утра почувствовать себя…

Перукуа:
Кладём правую ладошку в центр груди, а левую ладошку вниз, под пупочек. И когда ты будешь делать вдох, ты почувствуешь, как ладошки выталкиваются вперёд – это очень важно. Мы делаем вдох. Сначала низ живота – мы чувствуем, как левая ладошка выталкивается. А на выдохе горло расслаблено. Сейчас вдох, низ живота расширяется, ладошка на груди расширяется тоже.и выдыхаете.

«5 минут это поделать и почувствуешь себя совершенно по-новому». Показываем необычное упражнение -1

Драгослав Ораев, муж Перукуа:
Буквально 5 минут это поделать и ты почувствуешь себя совершенно по-новому.

# Необычное # Здоровье # Перукуа # Драгослав Ораев

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