После «Евровидения» Полина Гагарина стала жертвой мошенников
Новости России. Не успела Полина Гагарина привыкнуть к статусу серебряного призера «Евровидения-2015», как стала объектом мошенничества. В своем Инстаграме певица сообщила, что некая девушка, представляясь ее концертным директором, договаривается с заказчиками о гастролях.
Полина Гагарина, запись в Instagram:
Внимание! Мошенники!!! Некая Татьяна, которая представляется моим директором, берет предоплату за мои концерты. Дорогие заказчики и организаторы концертов, будьте бдительны. Единственный мой представитель – Татьяна Тур.
Гагарина также разместила телефоны мошенницы и своего официального представителя.
Кстати, не так давно Полина Гагарина попала еще в одну неприятную ситуацию. Мошенники создали портал, на котором разместили интервью артистки, в котором она якобы рассказывает о похудении с помощью чудодейственных чаев и препаратов. Позже выяснилось, что Гагарина подобных интервью не давала. Более того, никогда не прибегала к препаратам для похудения.
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К слову, уже после «Евровидения» ряд изданий опубликовал статьи, суть которых сводилась, к тому, что «ради Евровидения Гагарина похудела на 40 килограммов». Скачок в весе действительно имел место, но задолго до этого песенного конкурса.
30 килограммов певица набрала во время беременности. Она сама признается: «во времена «Фабрики» я выглядела упитанной девушкой, с круглыми щечками, весила 57-58 килограммов». При росте 164 см.
Полина Гагарина о похудении (в интервью 7 дней):
Чтобы похудеть, я села на жесткую диету. Чередовала: день ела только рис, другой день – курицу, третий – овощи или легкий суп. Причем строго до шести часов вечера! Сначала было тяжело, все время мучил голод, а потом я втянулась. Мне даже стало нравиться следить за питанием, подбирать продукты для своего рациона. Но самое главное, у меня пошли очень большие нагрузки в Школе-студии МХАТ, где я тогда училась. Каждый день по три часа – сценическое движение, фехтование, потом — класс драматического танца с Аллой Сигаловой, после которого мы все буквально выползали из студии совершенно обессиленные. Именно из-за этих нагрузок у меня пропало грудное молоко. Андрея я покормила всего месяц, а потом перевела на искусственное вскармливание. В общем, за полгода я потеряла 30 килограммов. А потом еще 10 резко ушли. Я буквально сдулась! А поскольку это совпало по времени с тем, что я перекрасилась в блондинку, было ощущение, что краска проникла в мой организм и растворила лишние килограммы. Так мой вес упал до отметки «47» и больше не растет. Произошла какая-то перестройка организма. Сейчас я не сижу ни на каких диетах, просто стараюсь питаться правильно.
Андрею, сыну Полины Гагариной, в этом году исполняется 8 лет.
«Евровидение-2015», которое проходило в Австрии, выиграл музыкант из Швеции Монс Зелмерлев. Полина Гагарина заняла второе место.