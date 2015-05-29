После «Евровидения» Полина Гагарина стала жертвой мошенников

Новости России. Не успела Полина Гагарина привыкнуть к статусу серебряного призера «Евровидения-2015», как стала объектом мошенничества. В своем Инстаграме певица сообщила, что некая девушка, представляясь ее концертным директором, договаривается с заказчиками о гастролях. Полина Гагарина, запись в Instagram:

Внимание! Мошенники!!! Некая Татьяна, которая представляется моим директором, берет предоплату за мои концерты. Дорогие заказчики и организаторы концертов, будьте бдительны. Единственный мой представитель – Татьяна Тур. Гагарина также разместила телефоны мошенницы и своего официального представителя. Кстати, не так давно Полина Гагарина попала еще в одну неприятную ситуацию. Мошенники создали портал, на котором разместили интервью артистки, в котором она якобы рассказывает о похудении с помощью чудодейственных чаев и препаратов. Позже выяснилось, что Гагарина подобных интервью не давала. Более того, никогда не прибегала к препаратам для похудения.

13 фактов о Полине Гагариной, которых вы, возможно, не знали. К слову, уже после «Евровидения» ряд изданий опубликовал статьи, суть которых сводилась, к тому, что «ради Евровидения Гагарина похудела на 40 килограммов». Скачок в весе действительно имел место, но задолго до этого песенного конкурса. 30 килограммов певица набрала во время беременности. Она сама признается: «во времена «Фабрики» я выглядела упитанной девушкой, с круглыми щечками, весила 57-58 килограммов». При росте 164 см.





Полина Гагарина о похудении (в интервью 7 дней):

Чтобы похудеть, я села на жесткую диету. Чередовала: день ела только рис, другой день – курицу, третий – овощи или легкий суп. Причем строго до шести часов вечера! Сначала было тяжело, все время мучил голод, а потом я втянулась. Мне даже стало нравиться следить за питанием, подбирать продукты для своего рациона. Но самое главное, у меня пошли очень большие нагрузки в Школе-студии МХАТ, где я тогда училась. Каждый день по три часа – сценическое движение, фехтование, потом — класс драматического танца с Аллой Сигаловой, после которого мы все буквально выползали из студии совершенно обессиленные. Именно из-за этих нагрузок у меня пропало грудное молоко. Андрея я покормила всего месяц, а потом перевела на искусственное вскармливание. В общем, за полгода я потеряла 30 килограммов. А потом еще 10 резко ушли. Я буквально сдулась! А поскольку это совпало по времени с тем, что я перекрасилась в блондинку, было ощущение, что краска проникла в мой организм и растворила лишние килограммы. Так мой вес упал до отметки «47» и больше не растет. Произошла какая-то перестройка организма. Сейчас я не сижу ни на каких диетах, просто стараюсь питаться правильно.