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Музыкант Константин Горячий: Насколько популярна в Беларуси органная и джазовая музыка?

26 мая 2015 07:12
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Когда Вы решили, что джаз - это для Вас?

Константин Горячий, музыкант:
Мне кажется, многие в этой ситуации до конца этого не понимают. Если просто что-то нравится настолько, что ты не можешь от этого отказаться, то ты начинаешь заниматься этим.

Есть ли у Вас конкретные примеры?

Константин Горячий, музыкант:
У меня дома всегда звучала музыка. Всегда было много пластинок. Мама всегда заботилась о моём творческом воспитании: водила меня на концерты и на выставки. И у меня сформировалась некая система координаций того, что мне нравится… Довольно рано.

Вы являетесь единственным в своем роде джазовым органистом.

Константин Горячий, музыкант:
Это не совсем так. Я, так скажем, первый начал. Но есть уже молодые люди, которые занимаются тем же самым. Единственное, чем они отличаются - у них нет органа.

Джазовая музыка все ближе и ближе для Беларуси. Тем не менее эта музыка дог сих пор по определению остаётся элитарной, камерной. Как Вы считаете, она и должна такой оставаться?

Константин Горячий, музыкант:
Это зависит не совсем от музыкантов. Всегда есть вполне понятные организационные коммерческие вопросы, которые нужно решать. Джазовая музыка требует каждодневной работы, тренировки для того, чтобы это получалось... Чтобы это слышалось на сцене.  

# Музыкальное искусство # Музыка # Фотофакт # Константин Горячий

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