Поэт-песенник Резник: «Пусть говорят» – гадкая передача, а Андрей Малахов – убийца

Новости России. Как сообщают российские СМИ, поэт-песенник Илья Резник не может ходить и с трудом говорит. Напомним, сердечный приступ у 74-летнего народного артиста случился после записи передачи Андрея Малахова «Пусть говорят». Медики диагностировали гипертонический криз, но от госпитализации Илья Рахмиэлевич отказался.

Спустя некоторое время Резник уехал на концерт в Пензу, где у него резко подскочило давление и отказали ноги. По информации российской прессы, на творческом вечере поэт весьма откровенно рассказал о произошедшем конфликте с телевизионщиками.

Илья Резник, российский поэт-песенник:

«Пусть говорят» – гадкая передача, а Андрея Малахова кроме как убийцей я назвать не могу. Эти телевизионщики угробили Пороховщикова, довели до приступа Максима Дунаевского. Почему они боятся обгадить министра или олигарха? Скунсы!

Вернувшись из Пензы, народный артист почувствовал себя хуже: врачи настаивают на операции по установке кардиостимулятора. Однако Резник от подключения к кардиостимулятору отказался.

Илья Резник, российский поэт-песенник:

Такой прибор стоит у многих: и у Кобзона, и у Хилькевича. Но они постоянно осторожничают – говорят, мол, осторожно, у меня тут кардиостимулятор. Это что значит, что я даже любимую женщину не смогу обнять, если у меня на груди будет фигня какая-то?! Я решил отказаться.

Напомним, Резник долго отказывался от участия в съемках программы «Пусть говорят». Однако после долгих уговоров редакторов ток-шоу, 74-летний артист лично присутствовать отказался, но записал для программы видеокомментарий, предоставил фотографии и видеозаписи из личного архива. Как выяснилось, в передаче обсуждали конфликт между Резником и Аллой Пугачевой, а также его развод с экс-супругой Мунирой Аргумбаевой.

Справка ctv.by

Илья Резник – автор сотен песен, многие из них давно стали хитами. Среди них «Яблони в цвету», «Стюардесса по имени Жанна», «Вернисаж», «Я тучи разведу руками», «Маленькая страна», «Ещё не вечер». Песни на стихи Резника исполняют Алла Пугачева, София Ротару, Эдита Пьеха, Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев и другие известные музыканты. Его песни звучат более чем в 40 художественных фильмах. Илья Резник – автор либретто к опере-мистерии «Черная уздечка белой кобылице» (1979) и мюзиклу «Распутин» (1992). Опубликовал несколько книг: «Алла Пугачева и другие», «Жизнь моя – карнавал! Бриллиантовые песни» и «Мужик».