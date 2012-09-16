Международный проект СТВ «ХОРоШОУ»: за неделю до финала

Новости Беларуси. Кого ожидает золотой успех в новом проекте СТВ «ХОРоШОУ» станет известно через неделю. Интернациональное вокальное состязание объединило лучшие хоры из шести стран. Артисты из Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии и Польши сошлись на одной сцене, чтобы представить песенную культуру своей страны и исполнить композицию на языке соседа.

Они не только на сцене напоминают: «ХороШоу» must go on. Проект телеканала «СТВ», стартовавший в новом сезоне, на разных языках и во весь голос не оставляет сомнений: здесь песенка границ спета.

Никаких барьеров – девиз работает даже в деталях, скрытых от зрительских глаз. К примеру, литовская команда делит одну гримерку с участниками из Польши. Правда, это никак не стало помехой для исполнителя из украинского хора. Молодой человек оперативно выбрал себе музу и прямо в Минске устроил бенефис по нотам безграничных чувств

Юргита Петровиене, Мантес Щидекис и Жанетта Виткене, участники проекта «ХороШоу» (Литва):

Сегодня ночью парень из Украины пел серенаду около дверей.

Чтобы попасть в хор с названием молодого вина «Божоле», им пришлось отличиться солидной выдержкой. Из полутысячи желающих в команду, приехавшую на «ХороШоу», попали лишь 16 человек. Гастроли уже расписаны на год вперед. И, по словам самих литовских участников, после Минска им действительно есть, с чем сравнивать.

Юргита Петровиене, Мантес Щидекис и Жанетта Виткене, участники проекта «ХороШоу» (Литва):

Мы знаем, что здесь очень красиво, и мы увидели это. Организация, которая делает шоу, хорошая, очень хорошие люди. Очень благодарны, что нас пригласили.

Александрас Иванаускас, член жюри проекта «ХороШоу» (Литва):

Попасть в такую столицу, такой город, впечатляет: все широко, все вымыто. Нравится, город спокойный, вечером прогулялись, никаких эксцессов, все люди улыбаются. Вот это мне нравится.

Судя по закулисным заметкам, литовский продюсер Александрас Иванаускас явно присмотрел себе, в перспективе, подшефного исполнителя. На сцене – хоры сразу из шести стран: Беларусь, Россия, Украина, Литва, Латвия, Польша.

Александрас Иванаускас, член жюри проекта «ХороШоу» (Литва):

Идея отличная. У нас было что-то похожее, но это не был международный проект. Там соревновались литовские хоры.

Белорусско-интернациональное «ХороШоу» включает два полуфинала и финал. Причем, «фишка» нашего музыкального соревнования отнюдь не только в отрепетированных выступлениях. К примеру, каждой из команд необходимо исполнить песню другой страны на языке оригинала без предварительной подготовки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Участники проекта «ХороШоу» (Польша):

Мы очень рады, что нас пригласили в проект «ХороШоу». Это для нас ново и, конечно, очень ответственно. С самого начала было видно, насколько все масштабно организовано. И мы смогли не только представить свою страну, но и узнать о культуре других.

Участники из Латвии Атис Иевиньш и Роландс Наглис используют небольшой перерыв, чтобы прогуляться хотя бы возле съемочной площадки. В Минске мужчины в розовых жилетках, по сути, впервые – были в детстве проездом.

Атис Иевиньш и Роландс Наглис, участники проекта «ХороШоу» (Латвия):

Был давно, так что сейчас, можно сказать, первый раз.

Большие улицы, дома-новостройки, очень красиво.

Яцек Мельницкий, член жюри проекта «ХороШоу» (Польша):

Я и сам выступал в Беларуси в 80-х. С тех пор не был, и вот как раз на днях, по пути из аэропорта в гостиницу, я просто не узнал Минска. Изменилось буквально все. Как будто за эти 20 лет отстроили новый город. Я очень впечатлен.

Артур Мангулис, член жюри проекта «ХороШоу» (Латвия):

Приятно удивлен. Представлял по-другому. Не так «супер». Когда смотрим по телевидению, очень много хороших вещей не показывают.

Мое представление поменялось. Минск красивый город, тут спокойно, просторно. Думаю, это начало нашей дружбы.

Артур Мангулис вносит рационально-творческое предложение. Хорошо бы артистам из шести стран объединиться не только в рамках «ХороШоу». Языки пусть и разные, но ведь песни все равно о главном. В российско-белорусской гримерке такую инициативу поддержали единогласно. Участники и между съемками понимают друг друга буквально без слов.

Белорусская команда «Золотые голоса», по мнению и жюри, и участников, сразу взяли высокие амбициозные ноты.

Артур Мангулис, член жюри проекта «ХороШоу» (Латвия):

Белорусская команда – самый близкий хор, по моему мышлению, как должен выглядеть хор.

Яцек Мельницкий, член жюри проекта «ХороШоу» (Польша):

В любом случае, голосование было честным. Могу сказать, что у белорусского хора есть свежесть и творческая нестандартность. Слушать их просто удовольствие. Думаю, эта команда однозначно в фаворитах.

Впрочем, интрига все еще сохраняется. В эфир вышел лишь первый полуфинал. Но уже вечером 16 сентября телезрители нашего канала станут свидетелями настоящей международной музыкальной битвы. Кто же окажется лучшим в интернациональном сражении «ХороШоу», увидим и услышим 22 сентября.