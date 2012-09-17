Певица Гюнешь Абасова выходит замуж за турецкого футболиста. Молодые люди познакомились в социальной сети

Новости Беларуси. Белорусская певица Гюнешь Абасова весной планирует сыграть свадьбу с турецким футболистом Гекханом Джингезом. Официальное обручение состоится осенью, тогда же будет назначена точная дата торжества. Молодожёны утверждают, что останутся жить в Минске, сообщает ctv.by со ссылкой на телегид «Антенна».

Гюнешь Абасова, белорусская певица:

Планирую, что мы будем жить в Минске. Хочу продолжить свою карьеру. Тут, конечно, возникают некоторые проблемы, например, работа Гекхана. Он не говорит по-русски, но думаю, это не помешает ему заняться своим делом, скажем, открыть фитнес-центр. Если Гекхану здесь понравится, мы останемся. Но загадывать не буду, может, и на Кипр отправимся.



Гекхан Джингез, профессиональный футболист, тренер:

Мне нравится Минск, но смогу ли я прижиться в этом городе – время покажет!

Гюнешь и Гекхан познакомились в социальной сети, и это несмотря на то, что несколько лет назад певица принципиально не пользовались Интернетом. Полтора года, после настоятельных уговоров подруги, Гюнешь зарегистрировалась в Facebook и там нашла своего принца. Правильнее будет сказать: он её отыскал. Гекхан впервые увидел Гюнешь по турецкому телевидению, когда девушка участвовала в песенном конкурсе в Стамбуле. Молодой человек решил разыскать белорусскую красавицу.

Гюнешь Абасова, белорусская певица:

Через месяц после того, как я завела страничку в Facebook, мне на турецком языке написал молодой человек. Это и был Гекхан. А ведь я в социальных сетях общаюсь или на тему творчества, или с близкими людьми. Но это послание отличалось от других. Ну и что скрывать, я решила попрактиковаться в турецком, который давно изучала. Чем дольше длилась наша переписка, тем больше понимала, что это не просто так. Я никогда не верила в знакомства по Интернету: мне казалось, что нельзя влюбиться в мужчину, не видя его. А вдруг он ненормальный? Но с Гекханом всё было по-другому.



Огромное расстояние между влюблёнными не стало препятствием: Гюнешь живёт в Минске, Гекхан – на Кипре. Общаясь ежедневно по средствам скайпа и телефона, молодые люди достаточно хорошо узнали друг друга. Теперь при первой возможности они летают друг к другу. Во время очередного визита в Беларусь Гекхан познакомился с родителями Гюнешь. К слову, родители певицы живут в Барановичах.

Гюнешь Абасова, белорусская певица:

Когда я объявила папе: «наконец-то я нашла молодого человека, у нас всё серьёзно. Он хочет приехать к вам в Барановичи», отец промолчал минут пять, а потом сказал: «Покажи мне его фотографию. Я посмотрю в его глаза и сразу скажу ,что это за человек». Когда узнал, что Гекхан с Кипра, долго переживал: «Как Кипр? Зачем Кипр?» И весь вечер сидел с картой – искал, где этот остров и как долго туда ехать...

Гекхан Джингез, профессиональный футболист, тренер:

При встрече, от волнения, я отдал все цветы маме Гюнешь, оставив любимую без букета. Её отец молчал минут двадцать, но когда заговорил, я понял, что меня могут принять в эту семью.

Гюнешь, будучи невестой Гекхана, должна учитывать его пожелания при создании сценических нарядов: у молодого человека строгие нравы, но он понимает, как важна для неё творческая жизнь. Теперь поклонники певицы не увидят её в откровенных нарядах: голые плечи допустимы, но придётся обходиться без декольте и открытой спины.

Молодые люди уже мечтают о детях. По словам Гекхана, детей у них будет шестеро – целая футбольная команда.