Японская журналистка умерла от сердечного приступа из-за сверхурочной работы

Новости Японии. Журналистка телерадиокомпании NHK из Японии умерла от сердечного приступа из-за сверхурочной работы.
По информации местных СМИ, Мива Сидо освещала деятельность правительства в Токио. Женщине был 31 год.
В месяц перед трагедией у журналистки было всего два выходных, а сверхурочной работы – более 159 часов. Установлено, что причиной смерти стало утомление и усердная работа в офисе NHK.
Смерть женщины наступила в июле 2013 года, но компания, в которой она работала, рассказала о происшествии только сейчас. На этом настояла семья Сидо.
Близкие отметили, что даже через четыре года после трагедии они не могут поверить в смерть дочери.
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