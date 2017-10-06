Японская журналистка умерла от сердечного приступа из-за сверхурочной работы

Новости Японии. Журналистка телерадиокомпании NHK из Японии умерла от сердечного приступа из-за сверхурочной работы.

По информации местных СМИ, Мива Сидо освещала деятельность правительства в Токио. Женщине был 31 год.

В месяц перед трагедией у журналистки было всего два выходных, а сверхурочной работы – более 159 часов. Установлено, что причиной смерти стало утомление и усердная работа в офисе NHK.

Смерть женщины наступила в июле 2013 года, но компания, в которой она работала, рассказала о происшествии только сейчас. На этом настояла семья Сидо.

Близкие отметили, что даже через четыре года после трагедии они не могут поверить в смерть дочери.

Что входит в рабочий день и как компенсируют сверхурочный труд.