Международный музыкальный проект СТВ «ХОРоШОУ». Репетиция белорусского коллектива «Золотые голоса»

Новости Беларуси. За титул «лучшего» хора в международном музыкальном проекте СТВ «ХОРоШОУ» борются коллективы из шести стран. Оценивает исполнительское мастерство хоров международное жюри. Помимо вокальных данных учитывается хореография, энергетика и харизма.

Сочетание песни и танца – одна из особенностей нового проекта «СТВ». Конкурсанты исполнят народный шлягер, песню соседней страны и один из мировых хитов.

Кто станет победителем, зрители узнают 22 сентября во время финала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А пока во всю идут репетиции.