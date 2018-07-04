«Через этот инструмент я могу сказать больше». История скрипача Давида из Минска, который гастролирует по Америке и Европе

Дэвида с детства тянуло к музыке. Ничего удивительного, ведь в его семье – пять поколений музыкантов.

Давид Бурый, музыкант: Так вышло, что профессионально я начал заниматься только в 11 лет, то есть, довольно поздно. Люди начинают обычно с пяти – шести, в моем случае это было поздно. Через пару лет я начал выигрывать некоторые конкурсы. Через четыре или пять лет я выиграл международный конкурс, потом послал запись в США к одному профессору и долго не слышал от него ответа.

В итоге, профессор все же позвонил. Давида пригласили на семимесячные курсы перед прослушиванием в университет. Курсы прослушал, в университет поступил. Теперь молодой человек гастролирует с концертами по Америке и Европе, но никогда не забывает о доме.

Давид Бурый: Я родился в Минске и жил в Минске. По дому, конечно же, иногда скучаю, бывают такие моменты. Но для этого я приезжаю, каждый год стараюсь приезжать к семье, к друзьям.

В любой такой поездке музыкант не расстаётся со своим инструментом. Но почему, все-таки, именно скрипка?

Давид Бурый:

Когда я был маленьким, меня как-то этот звук зацепил, даже не знаю, кого я слышал. Я понял, что через этот инструмент я могу сказать больше, чем через любой другой. Прямо, так к сердцу близко.

Близок к сердцу и родной Минск. Больше всего парня радуют не места и красивые пейзажи, а открытые и радушные люди.

Давид Бурый:

В другие города в Беларуси я, если честно, не ездил. Я ездил на пару фестивалей и конкурсов в Витебск, в Гомель, интересные города, но, конечно же, столица ни с чем не сравнится. Впечатляет больше всего, и плюс я тут родился, для меня это особенно.