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Победители проекта «Поющие города-2» группа «ROSY» презентовала свой первый клип «Небо»

17 апреля 2015 09:41
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Раньше группа была более компактная. У вас в группе произошли изменения?

Юлия Гаврилкина, художественный руководитель группы «ROSY»:
Когда мы участвовали в кастинге «Поющих городов» у нас изначально было шесть человек. Но в силу возрастных ограничений проекта мы не могли себе позволить участвовать всем. Некоторым девчонкам еще не было 16 лет.

Девочки, прошло некоторое время после победы. Вы сейчас ощущаете себя настоящими артистками?

Кристина Беспалова, участница группы «ROSY»:
Я бы сказала, что мы начинающие, но уже чего-то добившиеся.

Митрий, как Вам работалось с женским коллективом?

Митрий Семенов-Алейников, режиссер:
Работалось очень легко. Я думал, что у девчонок будет очень много сложностей, что они будут капризные и мы с трудом завершим съемки. Ведь девчонок много и у всех свои взгляды. Но я был удивлен, что 16 часов мы снимали без остановки этот клип и ни одного каприза я не услышал. Все были максимально собраны. Никто не плакался. Все были готовы и работали «на полную катушку».

Какую идею Вы закладывали в этот клип?

Митрий Семенов-Алейников, режиссер:
Идея достаточно проста. Мне хотелось сделать клип про вдохновение. Задача была проста: красиво показать девочек, так, чтобы это был единый организм, единый коллектив. И чтобы после просмотра оставались теплые позитивные эмоции. Но вместе с тем это сказка, в которой говорится о том, как к человеку пришла его муза, любовь через песню про свободу, надежду, небо…

# Музыка # Фотофакт # Белорусские исполнители # Юлия Гаврилкина

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