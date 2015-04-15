Элина Борн и Стиг Ряста – представители Эстонии на Евровидении-2015

Противоположности притягиваются... Элина – темпераментная девушка из небольшого города, которая наслаждается городской жизнью и мечтает поехать в Африку и покормить жирафов. А вот Стиг предпочел бы Антарктиду. Исполнитель вырос в большом городе, но сейчас с радостью переехал бы в тихую деревушку, где мог бы спокойно заниматься музыкой. Их встреча была случайной, но оказалась судьбоносной. Три года назад один из лучших авторов песен в Эстонии Стиг нашел на Youtube видео, на котором юная девушка пела песню "Cruz" Кристины Агилеры. Это и была Элина.

"Я был абсолютно очарован ею, в музыкальном плане", – отмечает Стиг. А вот Элина была в школе, когда ей пришло уведомление о новом сообщении в Facebook от известного автора. "Честно говоря, я расплакалась. Мне потребовалось пару дней, чтобы собраться и ответить ему," – вспоминает Элина. Стиг предложил девушке поучаствовать в пятом сезоне шоу талантов "Eesti otsib superstaari" ("Эстония ищет Суперзвезду"). На музыкальном форуме девушка заняла второе место.



И музыканты начинают плодотворное сотрудничество: Стиг написал для Элины несколько песен. "Мы очень хорошо ладим со Стигом и дружим в реальной жизни. Правда, у нас не остается так много времени, чтобы проводить его друг с другом. Он все еще играет со своей группой "Traffic", я также занимаюсь другими проектами."

Рауль-Стиг Ряста родился 24 февраля 1980 года. Он известный певец, гитарист, музыкальный продюсер и автор песен. Ряста пишет музыку около 10 лет, и за это время он написал не менее десяти композиций, которые стали суперхитами в Эстонии. Восемь раз он принимал участие в национальном эстонском отборе на "Евровидение". Перед финалом 2015 года артист заявил о том, что это будет его последние участие в отборе.

Настоящая известность пришла к нему после того, как он стал гитаристом группы «Traffic», основанной в 2006 году. В составе группы исполнитель четыре раза участвует в национальном отборе на "Евровидение". Сам Стиг очень редко поет. Обычно он пишет песни для других артистов или для своей группы, где он играет на гитаре. Однако, сейчас его называют самым востребованным композитором в Эстонии. Песню для Евровидения "Goodbye To Yesterday" написал Стиг. Вот как он ее описывает: "Песня была написана несколько лет назад, когда я просто импровизировал на гитаре в своей комнате. Я смог сыграть припев, и сразу же стало ясно, что петь её необходимо исключительно дуэтом. В конце прошлого лета, когда я слушал свои старые наработки, думая о возможности снова поучаствовать в национальном отборе, то мне пришла на ум именно эта песня." "Дела в музыкальной карьере у Элины, с момента нашей предыдущей с ней совместной работы, шли вполне успешно, и я подумал, что эта песня идеальна для нас обоих. Это – песня о взаимоотношениях двух людей, и я думаю, что многие смогут соотнести себя с ее текстом."

Видео на композицию получилось в голливудском стиле, смесь фильмов "Роковое влечение" и "Основного инстинкта". Атмосфера напряженная и мрачная. Здесь все, что любит зритель: кровь, ножи, быстрые автомобили.