Алле Пугачевой 66: как звезды поздравляют Примадонну?

Новости России. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева 15 апреля отмечает 66-ой день рождения.



Социальные сети родных и поклонников Аллы Борисовны полнятся поздравлениями. Дочь Кристина Орбакайте и бывший супруг Филипп Киркоров выбрали для публикации ретро-фотографии. Кристина – детский снимок, на котором она запечатлена с мамой, а Филипп – фото Аллы в молодости.





Кристина Орбакайте (запись в Instagram):

Мама – первое слово, главное слово в нашей судьбе... Пусть любовь миллионов помогает тебе и дает стимул во всем! А большая семья окружит, обнимет и сделает еще сильнее! Я люблю тебя, родная!



(фото: Ф.Киркоров)

Филипп Киркоров, (запись в Instagram):

Она пленила сердца миллионов, и мое в том числе! С днем рождения, Алла! Живи долго и счастливо, люби и будь любима!



К поздравлениям присоединились певица Анастасия Стоцкая, певец Дима Билан, финалистка «Фабрики звезд-5» Елена Кукарская, дизайнер одежды Игорь Гуляев. Певица Анита Цой посвятила Примадонне стихотворение.

Алина Цой (запись в Instagram):

Глаз неотводимая, томная, ревнивая...

Ох, уж эта страстная осени сестра.

Самая красивая и неоспоримая,

Самая любимая с ночи до утра! (продолжение здесь)





Анастасия Стоцкая (запись в Instagram):

Сегодня празднует День Рождения наша неповторимая Примадонна Алла Борисовна Пугачева! Уважаемая Алла Борисовна, примите поздравления от всей моей семьи! Благодарна судьбе за знакомство с Вами! Спасибо Вам за все те ценные советы 12 лет назад, без которых я, наверное, не стала бы той, кем являюсь сейчас, и много лет спустя. Благодарна за Вашу поддержку, даже в те жизненные моменты, когда я ее совсем не ждала. Вдруг раздавался звонок – и Вы поддерживали меня в какой-то неоднозначной ситуации. Когда ты ждешь поддержку от близкого человека, и он от тебя отворачивается, а человек, с которым ты знакома, уважаешь его, вдруг находит время, чтобы поддержать тебя, это очень ценно и трогательно... Спасибо за то, что Вы настолько сильная, мудрая, яркая, Единственная в нашей стране, достойная звания Королевы сцены! Огромной любви, здоровья Вам и Вашим близким, долголетия, семейного благополучия и неиссякаемой вселенской энергии на долгие-долгие годы!

Этот день пока не включили в список государственных праздников России, но, учитывая статус певицы, не исключено.





Ее называли «живой легендой» еще в прошлом веке, а творчество разделили на периоды: «зацепинский», «паулсовский», «николаевский» – по именам композиторов, которые когда-либо работали с Примадонной.

В 16 лет она впервые вышла на профессиональную сцену с песней «Робот». А в 26 лет на фестивале в Болгарии исполнила и первый суперхит «Арлекино», став при этом певицей «номер один» всерьез и надолго. С тех пор она «бренд».





«Мое правило: помогать талантливым, потому что бездарность сама себе дорогу пробьет», – сказала однажды Пугачева и вот уже много лет помогает молодым артистам найти свою дорогу к признанию зрителей и слушателей. Сама себе режиссер, сама себе дизайнер и продюсер. Так о ней отзываются коллеги. Валентин Юдашкин, дизайнер (в интервью «Антенне»):

Мы с Аллой долго вырабатывали ее стиль, в который входили и свободные наряды, и маленькие платья. Самые интересные вещи создавали к «Рождественским встречам». Это были не просто платья для концерта. «Встречи» – особенное выступление, спектакль, где режиссер, автор и исполнитель – один человек, Алла. Отталкивались от ее ощущений, ее мыслей, а не от модных тенденций. Прощальный юбилейный концерт был настоящим спектаклем. В нем все костюмы созданы с участием Аллы. Работать с Пугачевой – удовольствие. Она знает, чего хочет.

«Алла Борисовна – уникальный яркий человек со сложным характером, на нее нельзя давить». Так характеризует Примадонну еще один дизайнер, Вячеслав Зайцев. Именно он в конце 70-х придумал для Пугачевой знаменитый балахон. Поклонники Примадонны признаются: она на протяжении многих десятилетий является настоящей законодательницей мод.

Мода на балахоны, на огненный цвет волос. Ее даже обвиняли в том, что она привила моду на молодых мужей.



