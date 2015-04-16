Молли Стерлинг – представительница Ирландии на Евровидении-2015
17-летняя Молли Стерлинг – музыкант-самоучка из деревни Пакон (графство Северный Типперэри, Северная Ирландия). В подростковом возрасте Молли принимала участие в ряде местных конкурсов, выступала на свадьбах и других праздниках.
Девушка проснулась знаменитой после того, как заняла второе место на конкурсе талантливых школьников. Переехала в Дублин, сейчас Молли учится в Колледже им. Святого Андрея. В настоящее время работает над дебютным альбомом.
Конкурсную песню "Playing With Numbers" Молли написала в соавторстве с Грегом Френчем. Молли описывает композицию, как повествование о рисках, которые люди берут на себя каждый день, любви и выборе жизненного пути.
"Playing with Numbers" – песня о рисках. Ты берешь их на себя и веришь, что тебе воздастся. Мне кажется, что с этой песней себя может соотнести каждый, поэтому я думаю, что точное значение текста песни должно быть открытым для интерпретации самими слушателями."
Что вам следует знать об исполнительнице Молли Стерлинг:
Назовите три самых впечатляющих факта о себе.
Не знаю, что и сказать! Может быть то, что я обожаю мед?! Я не знаю никого, кто ест больше меда, чем я! Мой рекорд – пять баночек за неделю. Может быть это не впечатляет, хотя это довольно странно. Да, безусловно, странно.
У меня есть разряд по кикбоксингу. Хотя я не боксировала уже примерно 6 месяцев.
Дома у меня живет ослик Мик, которому уже 50 лет.
Есть ли у вас счастливый ритуал перед выходом на сцену?
Есть, но я боюсь рассказывать про него, чтобы не испортить волшебство! Может быть однажды я раскрою этот секрет, но пока еще рано. Удача должна быть на моей стороне в Вене!
Почему Евровидение важно для вас?
Очевидно, как удивительно было бы представлять свою страну и выступать на международном уровне. Я узнаю так много нового в течение всего этого процесса подготовки к Евровидению. Также я надеюсь, что конкурс откроет двери для меня как артиста, и зрители Евровидения захотят услышать мою другую музыку.
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Фото: esckaz.com, eurovision.tv, facebook.com