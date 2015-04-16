Молли Стерлинг – представительница Ирландии на Евровидении-2015

17-летняя Молли Стерлинг – музыкант-самоучка из деревни Пакон (графство Северный Типперэри, Северная Ирландия). В подростковом возрасте Молли принимала участие в ряде местных конкурсов, выступала на свадьбах и других праздниках. Девушка проснулась знаменитой после того, как заняла второе место на конкурсе талантливых школьников. Переехала в Дублин, сейчас Молли учится в Колледже им. Святого Андрея. В настоящее время работает над дебютным альбомом.

Конкурсную песню "Playing With Numbers" Молли написала в соавторстве с Грегом Френчем. Молли описывает композицию, как повествование о рисках, которые люди берут на себя каждый день, любви и выборе жизненного пути. "Playing with Numbers" – песня о рисках. Ты берешь их на себя и веришь, что тебе воздастся. Мне кажется, что с этой песней себя может соотнести каждый, поэтому я думаю, что точное значение текста песни должно быть открытым для интерпретации самими слушателями."

Что вам следует знать об исполнительнице Молли Стерлинг: Назовите три самых впечатляющих факта о себе.

Не знаю, что и сказать! Может быть то, что я обожаю мед?! Я не знаю никого, кто ест больше меда, чем я! Мой рекорд – пять баночек за неделю. Может быть это не впечатляет, хотя это довольно странно. Да, безусловно, странно.



У меня есть разряд по кикбоксингу. Хотя я не боксировала уже примерно 6 месяцев.



Дома у меня живет ослик Мик, которому уже 50 лет.