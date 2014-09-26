Певица Ольга Сатюк и рок-гитарист Alexander Kiss: Белорусское творчество очень востребовано за границей!

Расскажите, что вас объединяет?

Ольга Сатюк, певица:

Музыка, конечно! Музыка нас связала. Мотивирует на творческие достижения, на новые открытия, песни.

Александр, многие помнят Вас по проекту СТВ «Крутые ребята» в 2008 году. Также Вы были участником группы «Rage».

Alexander Kiss:

Я выступал с этой группой. С нашим белорусским гитаристом. Он сейчас участник немецкой группы «Rage» и мы вместе давали уже три концерта. Один из которых был в Германии.

Alexander Kiss - связано с группой Kiss.

Alexander Kiss:

Это никак не связано! Дело в том, что моя фамилия - Целуйко, и я решил взять псевдоним часть «kiss».

Музыка, которую Вы исполняете, в основном - каверы?

Alexander Kiss:

Если говорить, про Ольгу, то пока что - это каверы. Но мы думаем сделать проект и с авторской музыкой.

Каверы - сейчас хорошее направление. Потому что - музыка уже проверенная, качественная, ее приятно слушать и очень хочется спеть. Какие еще есть причины, почему вы решили исполнять именно cover-версии.

Ольга Сатюк, певица:

Причины каждый день рождаются. Каждый раз, когда мы слушаем музыку, хотим делать что-то свое. И, собственно, почему мы, будучи музыкантами, не можем доказать свое звание музыкантов и спеть легендарные композиции? Это для души, для настроения.

Александр, Вы являетесь постоянным участником конкурса гитаристов, фестиваля «Грифомания»...

Alexander Kiss:

Не только этот фестиваль! Я был там четыре раза. Я участвовал в белорусском фестивале «Virage Guitars», принимал участие в английском интернет-конкурсе «Guitar Idol», В украинском конкурсе «Я-звезда».

Существует мнение белорусских артистов, что очень сложно выйти на международную сцену. Это просто, если очень захотеть?

Ольга Статюк:

Конечно, можно. Если есть цель и старания. Помимо рока можно сказать, что белорусское творчество живёт и прекрасно востребовано за границей, далеко за рубежом Беларуси. Не только каверы, но и белорусский язык очень хорошо ложится на музыку, рифмуется и исполняется очень интересно. Очень большой интерес к нашей культуре. Если вспомнить песни «Псняров», то это песни, которые буквально «разлетелись» по свету и это приятно, что они «разлетелись» на нашем родном языке.