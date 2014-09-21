Репортаж телеканала СТВ из-за кулис музыкального проекта «Поющие города»

Новости Беларуси. Телеканал СТВ продолжает музыкальный проект «Поющие города». Третий сезон полюбившегося зрителям конкурса проходит в новом формате. Участники – народные таланты со всей страны посоревнуются за титул победителя под руководством творческих групп. «Стань звездой! Прославь свой город!» — таковы идея и девиз 3-го сезона «Поющих городов». В первом сезоне самым «поющим городом» стали Поставы. Во втором — Бобруйск. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ Екатерина Желянина расскажет про интригу третьего поющего сезона.