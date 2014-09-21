Прямой эфир

Репортаж телеканала СТВ из-за кулис музыкального проекта «Поющие города»

21 сентября 2014 18:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Телеканал СТВ продолжает музыкальный проект «Поющие города». Третий сезон полюбившегося зрителям конкурса проходит в новом формате. Участники – народные таланты со всей страны посоревнуются за титул победителя под руководством творческих групп. «Стань звездой! Прославь свой город!» — таковы идея и девиз 3-го сезона «Поющих городов». В первом сезоне самым «поющим городом» стали Поставы.  Во втором — Бобруйск. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ Екатерина Желянина расскажет про интригу третьего поющего сезона.

# Музыка # Народный проект «Поющие города. Третий сезон» - 2014 # Анастасия Гузель- Ганиева

Другие новости рубрики

Все новости
«Поющие города»: в Минске из каждого региона выберут по шесть сильнейших
21 сентября 2014 16:19

«Поющие города»: в Минске из каждого региона выберут по шесть сильнейших

Певец, шоумен Тимур Родригез: Настоящего мужчину делает женщина!
19 сентября 2014 07:07

Певец, шоумен Тимур Родригез: Настоящего мужчину делает женщина!

Телеканал СТВ запускает третий сезон народного проекта «Поющие города»
18 сентября 2014 10:44

Телеканал СТВ запускает третий сезон народного проекта «Поющие города»