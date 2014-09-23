Киркоров раздел фанатку до трусов на своем концерте в Анапе

Новости России. Поклонница Филиппа Киркорова на концерте в Анапе (неделю назад) устроила эротическое шоу. Поп-король не постеснялся принять в этом участие.

Певец, одетый в светлые шорты с лампасами, скорее напоминающие трусы, вывел на сцену вызывающе одетую блондинку за 50. На женщине красовались ажурная блузка и прозрачная юбка.

Фанатка и кумир стали плясать под зажигательного «Диско-боя» (на видео музыка изменена).

Отрывок из песни:

Я ловлю такой кураж и мне не нужен дринк,

Я крутой как Sting и она как Pink.

Одно мгновение и я уже стою,

И свой хитовый трек для неё пою.

И от этого прикола толпа впадает в транс,

Сносит всем крышу балканский диско-данс.

Слова песни явно пришлись ко двору. В танце женщина впала в эйфорию, ее движения стали напомнить па стриптизерши.

Филипп с восторгом поддержал инициативу партнерши и присоединился к ней в эротическом танце. Двигаясь в одном ритме, женщина прижималась к артисту, он ее поглаживал. В какой-то момент Киркоров высоко задрал ее юбку и на глазах у сотен зрителей обнажил ее черное кружевное белье...

Все закончилось с окончанием песни: Филипп галантно проводил даму со сцены.

То ли атмосфера сподвигла женщину на такой поступок, то ли безграничная любовь к Киркорову, нам неизвестно. Но то, что она делала на сцене, вы и сами можете посмотреть на видео!