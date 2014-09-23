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Киркоров раздел фанатку до трусов на своем концерте в Анапе

23 сентября 2014 13:40
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Новости России. Поклонница Филиппа Киркорова на концерте в Анапе (неделю назад) устроила эротическое шоу. Поп-король не постеснялся принять в этом участие.

Певец, одетый в светлые шорты с лампасами, скорее напоминающие трусы, вывел на сцену вызывающе одетую блондинку за 50.  На женщине красовались ажурная блузка и прозрачная юбка.

Фанатка и кумир стали плясать под зажигательного «Диско-боя» (на видео музыка изменена).



Отрывок из песни:

	Я ловлю такой кураж и мне не нужен дринк,

	Я крутой как Sting и она как Pink.

	Одно мгновение и я уже стою,

	И свой хитовый трек для неё пою.

	И от этого прикола толпа впадает в транс,

	Сносит всем крышу балканский диско-данс.



	
Слова песни явно пришлись ко двору. В танце женщина впала в эйфорию, ее движения стали напомнить па стриптизерши.




Филипп с восторгом поддержал инициативу партнерши и присоединился к ней в эротическом танце. Двигаясь в одном ритме, женщина прижималась к артисту, он ее поглаживал. В какой-то момент Киркоров высоко задрал ее юбку и на глазах у сотен зрителей обнажил ее черное кружевное белье...



	
Все закончилось с окончанием песни: Филипп галантно проводил даму со сцены.




То ли атмосфера сподвигла женщину на такой поступок, то ли безграничная любовь к Киркорову, нам неизвестно. Но то, что она делала на сцене, вы и сами можете посмотреть на видео!
 # Музыка # Фотофакт # Звезды
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