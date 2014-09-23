Белорусская певица Ольга Барабанщикова представит свою коллекцию женской одежды

Творческие люди достаточно мобильны: им хочется жизни, им нужно чтобы вокруг было много огней, людей, чтобы происходило какое-то движение…

Ольга Барабанщикова, певица:

Если честно, я настолько устала от этих огней, движения. И каждый день изо дня в день очень много общения. Я, наоборот, много лет мечтала о том, чтобы уехать за пределы города. И, наконец, (уже три года будет в ноябре) моя мечта сбылась. Вы не представляете, какое удовольствие я получаю от тишины.

Но это никак не одиночество - то, что ты испытываешь?

Ольга Барабанщикова, певица:

Я не люблю одиночество. Но иногда очень нужно побыть наедине с собой. Это просто необходимо, тем более в том ритме, что мы живем. Поскольку это все затягивает, начинаешь терять себя...

Нам известен факт, что ты готовишь коллекцию одежды. Расскажи, пожалуйста, об этом…

Ольга Барабанщикова, певица:

Вы не представляете, как долго я к этому шла! Первый раз я начала работать с одеждой еще лет десять тому назад заграницей, за пределами Беларуси. Но были не те люди, не та ситуация, не то время. И сейчас появилась такая возможность. Сложилась замечательная талантливая команда, которая воплощает мои фантазии, мечты в реальность.

Ты руководишь процессом или ты все отдала а руки дизайнеров?

Ольга Барабанщикова, певица:

Конечно! Мне кажется, крайне важно, чтобы во всем была вложена твоя душа. Во всяком случае для меня это очень важно. Поэтому я присутствую на всех примерках, мы все это корректируем: длину, рюшечки, карманы, замочки - как это все сидит… У нас особая цветовая гамма - пастельная.

Ты создаешь одежду для белорусок. Какими ты их видишь?

Ольга Барабанщикова, певица:



Белорусские женщины безумно красивые. Это факт. Но я вижу, порой, что наши девушки и женщины уделяют недостаточно внимания себе.

Поэтому мне хочется, чтобы они носили такую одежду, которая бы их украшала, чтобы они стали еще более привлекательными для мужчин.