Певица Наталья Подольская: «Автор живота – Владимир Пресняков»!

Новости России. В семье Владимира Преснякова-младшего грядет пополнение. Его супруга, певица Наталья Подольская через несколько месяцев впервые станет мамой.

Наталья Подольская, певица (запись к фото в Instagram):

Вот и настало время поделиться самым красивым моим фото! Не могу удержаться… Автор фото – автор живота – Владимир Пресняков.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков долгое время не афишировали того, что ждут ребенка. Слухи оставались слухами. Ситуация прояснилась лишь после того, как Владимир на своей странице в социальной сети намекнул на то, что планирует стать папой второй раз. Напомним, у Владимира есть сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.

Пресняков и Подольская вместе почти десять лет. Они познакомились в 2005 году, а в 2010-м официально оформили отношения.