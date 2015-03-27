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Певица Наталья Подольская: «Автор живота – Владимир Пресняков»!

27 марта 2015 14:04
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Новости России. В семье Владимира Преснякова-младшего грядет пополнение. Его супруга, певица Наталья Подольская через несколько месяцев впервые станет мамой.

Певица Наталья Подольская: «Автор живота – Владимир Пресняков»!-1

Наталья Подольская, певица (запись к фото в Instagram):
Вот и настало время поделиться самым красивым моим фото! Не могу удержаться… Автор фото – автор живота – Владимир Пресняков.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков долгое время не афишировали того, что ждут ребенка. Слухи оставались слухами. Ситуация прояснилась лишь после того, как Владимир на своей странице в социальной сети намекнул на то, что планирует стать папой второй раз. Напомним, у Владимира есть сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте. 

Пресняков и Подольская вместе почти десять лет. Они познакомились в 2005 году, а в 2010-м официально оформили отношения.

Певица Наталья Подольская: «Автор живота – Владимир Пресняков»!-3

Отец певца Владимир Петрович в одном интервью рассказал, что к рождению ребенка его сын намерен закончить строительство своего уютного загородного дома в поселке Антоновка.

Владимир Пресняков-старший (в интервью Woman’s Day): 
Наш будущий внук или внучка – очень долгожданный ребенок в семье. Мы с женой безумно рады, еще раз стать бабушкой и дедушкой. Старший внук Никита уже совсем большой, уже и забыли, как нянчить младенцев. Недолго осталось и до правнуков. А сын с невесткой все в приятных заботах. Уже ходили по детским магазинам, присматривали вещи и детскую мебель.

Певица Наталья Подольская: «Автор живота – Владимир Пресняков»!-5

Наталья Подольская как-то призналась: давно для себя решила, чтобы прожить долго и счастливо, женщине нужно убедить мужчину в том, что он центр всей ее жизни, мужа нужно баловать и лелеять как ребенка. Для Натальи муж всегда на первом месте. Даже в телефонном разговоре со свекровью, сначала обсуждаются дела и проблемы Владимира и только потом свои.

Певица Наталья Подольская: «Автор живота – Владимир Пресняков»!-7

Как складываются отношения Натальи Подольской с родителями мужа? И какие советы дает Елена Преснякова своей невестке? Откровенные признания и эксклюзивные факты здесь.

# Звезды # Владимир Пресняков # Дети # Наталья Подольская

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