Финал республиканского конкурса «Музыка детской души» собрал в Минске порядка 40 детей с непростой судьбой

Новости Беларуси. Верхний город утонул в звуках классической музыки. Юные дарования со всей республики 23 марта блеснули талантами в самом сердце Минска.

Многие из них никогда не видели нот, но с легкостью исполняют музыкальные композиции. Финал республиканского конкурса «Музыка детской души» собрал в столице порядка 40 детей с непростой судьбой.

Отборочные этапы прошли по всей стране. И из 150 кандидатов в финальном концерте приняли участие 38 самых одаренных.

В качестве награды всю неделю каникул они проведут вместе со студентами Академии музыки, посещая мастер-классы лучших преподавателей Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Роман Юшкевич, победитель районного тура конкурса «Музыка детской души» (Минск):

С пяти лет пением занимаюсь, в шесть лет у меня было первое в моей жизни выступление с песней «Почемучки».