Наташа Королева и ее супруг Тарзан – в центре скандала: их интимные фото и видео попали в Сеть

Новости России. Фотографии и ролик порнографического содержания, главными героями которых стали Наташа Королёва и ее супруг Сергей Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, опубликовал один из российских интернет-порталов.

Поклонники певицы шокированы: в таком амплуа исполнительницу еще не видели.

На скандал обратил внимание депутат Заксобрания Петербурга Виталий Милонов. Депутат заявил, что после обнародования подобного рода информации он готов потребовать запрета на появление певицы Королевой и ее супруга Тарзана на общественных мероприятиях, где могут присутствовать несовершеннолетние. Кроме того, Милонов предложил лишить Королеву звания заслуженной артистки.



Пресс-служба депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталия Милонова:

Звание народного или заслуженного артиста несет с собой некие моральные обязательства. Люди, которые обладают этими наградами, не имеют права на поведение, несовместимое с рамками общественного приличия.



Сама Королева считает, что ей нечего стыдиться. Певица намерена судиться с интернет-изданием, опубликовавшим ее интимные фото. На своем официальном сайте Королева прокомментировала скандальный инцидент.