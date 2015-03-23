Фестиваль «Шлягеры на все времена» в Минске: в 2015 году его открыл концерт, посвященный творчеству Аллы Пугачевой

Новости Беларуси. В Минске начался ежегодный ретро-фестиваль. Каждая нота здесь прозвучит «вживую» в исполнении Национального оркестра Беларуси. В 2015 году открывать вечера будут творчеством примадонны – Аллы Пугачевой. К слову, фестиваль проходит уже в восьмой раз.

Фестиваль шлягеров появился по просьбам меломанов. А все потому, что десятки концертов, которые коллектив Национального оркестра дает ежегодно, едва ли вмещают все творчество знаменитых композиторов и поэтов – не позволяет эстрадный формат. Теперь их музыкальное наследие звучит в самостоятельных проектах. Например, таких, как фестиваль шлягеров.

Михаил Финберг, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:

Мы даем возможность среднему поколению, младшему поколению, старшему поколению вспомнить то, что их интересовало в те годы, когда они был помоложе, и тем самым, может быть, сказать спасибо тем людям, с которыми они прошли жизнь.

В 2015 году открыть вечера решили концертом, посвященным творчеству Аллы Пугачевой. Как никак, у примадонны российской эстрады юбилей.

Многие хиты певицы здесь зазвучали по-новому. Например, песню «Три желания» Юрий Ващук – он же Тео – исполнит в малоизвестной аранжировке Леонида Агутина.

Юрий Ващук, певец:

Уже стало доброй традицией. Шлягеры на все времена мы вспоминаем и отдаем должное нашим звездам, нашим мэтрам советской эстрады, вспоминаем старые добрые песни, которые все любят. Очень приятно наблюдать, как зрители в зале подпевают каждую песню слово в слово.

Мелодии, рожденные в СССР. Многим из них было суждено пережить самые известные и горячие хиты не одного времени, став настоящими шлягерами.

Белорусский ретро-фестиваль – это возможность не просто вспомнить и спеть старые песни о главном, но и услышать их голосами нового поколения.

Наталья Тамело, певица:

Программы очень интересные, разнообразные и сложные. Для музыканта. Для зрителя у нас все легко и очень интересно. А секрет, почему приходит зритель? Видимо, работаем мы хорошо, нравится им, как мы поем.

Четыре вечера хорошей музыки и ностальгии. Сегодня билетов в кассах уже нет. Они были распроданы еще за несколько недель до фестиваля. Как и ожидалось, шлягеры на все времена – вне времени – в моде.

В 2015 году фестиваль «Шлягеры на все времена» проходит уже в восьмой раз. За это время публика познакомилась с программами, посвященными Оскару Фельцману, Анне Герман, Майе Кристалинской, Эдди Рознеру, Людмиле Гурченко.

К слову, после концертов Национальный оркестр складывать инструменты не собирается – впереди больше 20 фестивалей в разных уголках Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.