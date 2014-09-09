Певица и актриса Майли Сайрус пришла на вечеринку обнаженной

Новости США. 22-летняя певица и актриса Майли Сайрус на вечеринку Alexander Wang в Нью-Йорке пришла с обнаженной грудью. Из одежды на ней были только черные брюки.

Глаза поп-дива спрятала за темными очками с оправой в виде разноцветных таблеток. В ушах красовались серьги из изумрудов в виде листьев марихуаны.

Сайрус в таком виде охотно фотографировалась с гостями вечеринки.

Девушка уже не первый раз шокирует публику своими странными поступками. Осенью прошлого года на церемонии вручения европейской премии за лучшее музыкальное видео MTV Europe Video Music Awards (см.видео), Сайрус прямо на сцене закурила самокрутку.

Несмотря на все скандалы, Майли остается в топе самых высокооплачиваемых певиц Америки. И, судя по всему, девушка занята не только тем, что эпатирует публику.

Завтра, 10 сентября, в Нью-Йорке откроется коллекция арт-объектов, созданных Майли Сайрус.

Свои «скульптуры» певица собрала из вещей, которые приобрела во время гастролей. Некоторые из них подарены фанатами. Не исключено, что эти арт-объекты поразят зрителей своей провокационностью.

Напомним, Майли Сайрус получила мировую славу благодаря сериалу «Ханна Монтана», в котором сыграла американскую школьницу Майли Стюарт.

Сольная карьера певицы началась в 2007 году. С тех пор Сайрус неоднократно удостаивалась престижных музыкальных премий.