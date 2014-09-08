205-летие со дня рождения Михаила Огинского отметят в 2015 году в Беларуси

В 2015 году в Беларуси отметят 205-летие со дня рождения Михаила Огинского. В студии программы «УТРО» на СТВ - преподаватель Молодечненского государственного колледжа имени М.Огинского, директор благотворительного фонда «Наследие Огинского» Александра Лешкович.

Кто такой Огинский?

Александра Лешкович, преподаватель Молодечненского государственного колледжа имени М.Огинского, директор благотворительного фонда «Наследие Огинского»:

С Михаилом Клеофасом Огинским связывают полонез «Прощание с Родиной». Но он не только талантливый композитор, но и общественный, политический деятель и дипломат.

Огинский покинул Залесье в 1822 году и переехал в Италию. В Залесье он прожил 20 лет. Во время его проживания, там устраивались балы и приёмы. Тем временем, Залесье опустело, пришло «в упадок». Но сегодня, благодаря деятельности Сморгонского райисполкома, усилиями Министерства культуры, ведется реконструкционная работа. На сегодняшний день там действует часовня. Отставрировано несколько залов, одно из них используется для проведения концертов. В ближайшем будущем планируется отставрировать парк. Все работы планируют завершить к юбилею - 2015 году.

Как получилось так, что Вы получили творчество Михала Клеофаса Огинского? Как состоялось Ваше первое знакомство с этим композитором?

Александра Лешкович:

Любовь к музыке началась с того, что я родилась в семье, где есть преподаватели музыки. С прошлого года я работаю в музыкальном колледже в качестве преподавателя. Чуть больше года совмещаю свою преподавательскую деятельность с деятельностью директора благотворительного фонда «Наследие Огинского».

Почему именно Огинский?

Александра Лешкович:

Полонез я впервые услышала в музыкальной школе на уроке музыкальной литературы. Это произведение, которое не может не коснуться сердца любого.

Какие мероприятия, приуроченные юбилею?

Александра Лешкович:

Фонд планирует проведение тематических круглых столов, научно-практических конференций. Также это концертная деятельность заслуженного коллектива Республики Беларусь - симфонического оркестра Молодечненского музыкального колледжа под руководством Григория Сорока, проведение юношеского пленера юных художников.

Вы преподаете в музыкальном колледже имени Михаила Огинского. Как студенты относятся к творчеству?

Александра Лешкович:

Не знали бы, что их ждет в колледже, не поступали бы туда. Молодые люди интересуются историей. Историей родного края и о личности Огинского знает каждый учащийся музыкального колледжа. В 2007 году на базе музыкального колледжа был создан молодёжный народный театр и благодаря усилиям его участников в 2013 году состоялась премьера оперы Михала Клеофаса Огинского «Невядомы партрэт».

Что Вы знаете о потомках Огинского?

Александра Лешкович:

Известно, что потомки Огинского - братья Залесские живут в Англии. Один из них Иван Залесский выходит на контакт. Он побывал в Молодечно и является автором книги «Ген Огинских», а также записей дисков музыки Огинского . Перед каждым из них стоит задача рассказать об Огинском, как о всесторонней личности и донести его музыку до каждого.