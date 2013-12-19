Певец Джастин Бибер завершает карьеру. Когда и почему?

Новости Канады. 19-летний Джастин Бибер заявил, что закончит музыкальную карьеру после выпуска своего следующего альбома. О своём намерении покинуть сцену кумир подростков заявил во время интервью известной американской радиостанции.

Джастин Бибер, канадский поп-и R’n’B-певец:

После нового альбома я собираюсь уйти. Мне нужен перерыв. Думаю, что, возможно, я уйду из музыки насовсем.

«Нет!» – воскликнул в ответ ведущий и попросил певца пояснить свои слова. «Мне нужно вырасти как исполнителю и отойти от всего этого. Я хочу, чтобы моя музыка повзрослела!» – сказал Джастин.

Зарубежные СМИ уже подхватили и растиражировали новость. При этом никто не исключает, что кумир миллионов пошутил. Возможно, таким образом команда Бибера решила раскрутить его новый альбом.

Напомним, в этом году Бибер неоднократно становился героем скандальных историй. Мировые СМИ писали о том, что он подрался с фоторепортером. А недавно очередные гастроли Джастина Бибера в Австралии не обошлось без приключений. Певец расположился в одном из отелей недалеко от курортного городка Голд-Кост. Во время прогулки по территории гостиницы он разрисовал стену граффити.

Справка ctv.by

Музыкальную карьеру Джастин в 12 лет. Несмотря на свой юный возраст, Бибер записал три альбома: «My World 2.0», «Under The Misletoe» и «Believe». Последний в первую же неделю продаж оказался на втором месте чарта Billboard Hot 100. Мировой тираж пластинки превысил 3,5 миллиона. В 2011 году вышел биографический фильм-концерт о певце «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда». Его снял Джон М. Чу, режиссёр ленты «Шаг вперед 3D». Картина собрала в мировом прокате 98,4 миллиона долларов при бюджете 13 миллионов. На протяжении нескольких лет внимание таблоидов было приковано к роману Бибера с певицей и актрисой Селеной Гомес. Осенью 2012 года звёздная пара официально заявила о своем расставании.