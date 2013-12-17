Старые песни по-новому от СТВ. «Золотая коллекция белорусской эстрады» вновь порадует телезрителей

Новости Беларуси. Старые песни по-новому. Во Дворце Республики звучат лучшие песни золотой коллекции белорусской эстрады. Это еще один совместный проект телеканала СТВ и Министерства культуры. Популярные артисты исполнят три десятка шлягеров, большинство из которых в свое время было на первых строчках отечественных хит-парадов. Причем зрители услышат песни в новых аранжировках.

Старые песни по-новому. «Золотая коллекция белорусской эстрады» вновь радует меломанов. На сцене – коллективы, которых знают и любят не только в Беларуси, но и за ее пределами. Три десятка хитов. До 2000 года включительно. Большинство из них в свое время становились песней года. Теперь в телеротацию попали снова.

Николай Скориков, народный артист Беларуси, участник проекта «Золотая коллекция белорусской эстрады»:

Самое замечательное, ощущения праздника, потому что сегодня собираются и стар, и млад. Здесь и молодые исполнители, которые только начинают, и уже маститые.

В нынешнем выпуске шоу белорусы услышат только те шлягеры, которые не вошли в золотые коллекции предыдущих годов. Но даже и им пришлось пройти строгий отбор. Песни выбирали сначала «культурные эксперты», затем – еще и Интернет-пользователи.

Вячеслав Шарапов, художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:

Хочется сказать, что нужно любить свое. Ведь то, что пытаются делать сегодня многие наши исполнители, петь так, как там, а там и без них это хорошо все поют. А петь так, как здесь, там никто не споет. Поэтому нужно развивать свое, любить свое. И, наверное, это должно быть частью нашего мировоззрения.

Зрители, к слову, могут и поучаствовать в том, что происходит на сцене. Там организаторы подготовили настоящий танц-пол. Чтобы не только подпеть, но и станцевать вместе с кумирами прошлых лет. Кроме белорусских звезд в Минск приехали ВИА «Ариэль» и группа «Фристайл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа «Фристайл», участники проекта «Золота коллекция белорусской эстрады» (Украина):

Здесь мы просто отдыхаем душой, телом и глазами. Очень приятно, все-таки мы с 90-х годов ездим к вам, и это поражает, и мы рады, мы счастливы, что мы приезжаем и у нас очень много зрителей здесь.

На этот раз исполнителей подбирали «под хиты». Все амплуа артистам «примеряли» заранее. Поэтому и молодые звезды эстрады в тандеме с «золотыми ретро-шлягерами» звучат гармонично. На концерте отметят творческие юбилеи известных композиторов. Ну, если уж не отметят, то вспомнят о них. Это еще одна «фишка» нынешнего проекта.

Организаторы обещают: для меломанов да и для всех белорусов нынешняя золотая коллекция станет рождественским подарком. Шоу в эфире СТВ покажут 7 января.