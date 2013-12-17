Названы победители «Национальной музыкальной премии» 2013 года

Новости Беларуси. Разрешилась главная музыкальная интрига года. Стали известны победители Национальной музыкальной премии. Уже традиционно организатором проекта совместно с Министерством культуры становится телеканал СТВ.

В столичном Дворце Республики завершился гала-концерт и церемония награждения. Кто же стал лучшим в этом году?

«Лучший поп-исполнитель (коллектив)» - Алена Ланская, песня «Одинокие сердца».

«Лучшая песня года» - «Падал первый снег» в исполнении Инны Афанасьевой.

«Лучший рок-исполнитель (коллектив)» - группа «Без билета», песня «Ямайка».

«Лучший музыкальный альбом» - группа «Kriwi», альбом «Traukamurauka».

И это только часть, так как победителей определяли в 19 номинациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна узнала своих героев - музыкальных. Главное звание - песни года - досталось зимней композиции Инны Афанасьевой. «Падал первый снег» заслуженная артистка исполнила на бис.

Лучшей поп-исполнительницей стала Алена Ланская, прогремевшая на всю страну, да и что уж, - Европу «Solayoh» звучала и во Дворце Республики. Нашей съемочной группе сразу после победы артистка призналась: получить статуэтку очень хотела.

Алена Ланская, победитель «Национально музыкальной премии» в номинации «Лучший поп-исполнитель»:

Ощущение счастья и удовлетворения. Очень приятно, что есть какая-то похвала твоей работы, что тебя заметили. пусть это маленькое какое-то слово, пусть это маленькая какая-нибудь награда, но это все равно приятно.

Награды нашли и самых маленьких своих обладателей. Медалисту детского «Евровидения» – вполне себе взрослый приз. Илья Волков стал лучшим юным исполнителем 2013 года.

Илья Волков, обладатель специального приза «Лучший юный исполнитель» «Национальной музыкальной премии»:

Мне очень понравилось здесь выступать, потому что здесь я могу хорошо донести свои эмоции, свою песню, свой вокал до зрителей.

Самая многочисленная номинация – у ребят из Ямайки. Поделиться эмоциями после победы пришли «Без билета». Не первая награда для группы, но эмоции как в первый раз.

Группа «Без билета», победители «Национальной музыкальной премии» в номинации «Лучший рок-коллектив»:

Победа, она такая скоротечная. Только мы о ней мечтали, как получили. Можно сказать, теперь целый год снова работать придется!

Всего организаторы получили 360 заявок. Отбирала претендентов на громкие звания коллегия с громкими именами. Народные и заслуженные артисты, продюсеры и музыкальные критики - именно они составили шорт-лист, который, кстати, в следующем году планируют сделать шире. В жюри был и Дмитрий Колдун. Специально для этого музыкант прилетел из Москвы.

Дмитрий Колдун, певец, член жюри «Национальной музыкальной премии»:

Для меня это большая честь. Хотел бы сказать большое спасибо телеканалу СТВ, который меня сюда пригласил. Многих открыл для себя как музыкантов, как исполнителей.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь, сопредседатель жюри «Национальной музыкальной премии»:

Прэмія прадугледжвае, каб удзельнічала як мага больш не тое каб нейких творчых калектываў, асобных выканаўцаў, а каб менавіта было прадстаўлена ўсё наша музычнае мастацтва, усё яго багацце і разнастайнасць.

Как всегда, самые массовые категории — лучшая песня и клип. В них конкурс - 50 человек на место. От этого выбрать самых достойных было еще сложнее.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение», сопредседатель жюри «Национальной музыкальной премии»:

Самое главное, что эта премия переросла из премии СТВ в национальную. Вот иногда говорят, что украинцы «певучая» нация, итальянский язык певучий, а белорусы буд-то сухари какие-то — ничего подобного! В Беларуси поют везде - на свадьбах, в караоке-клубе. И у нас в этом году специальная номинация, спец-приз за «Лучший народный хит». Поэтому премия национальная, но она, в том числе, и народная. Там не только профессионалы поют, но и люди от народа. Иногда на грани профессиональизма и художественной самодеятельности, но те люди, которые обладают харизмой. И когда человек с харизмой выходит, зажигает зал, значит этот человек достоен иногда и премии.

Организаторы уверяют: шоу будет волшебным. Такова концепция. В канун Нового года на сцене праздничные декорации. Ну и, куда без них, - подарки. Плюс живой аккомпанемент от Президентского оркестра. Трансляцию гала-концерта телеканал СТВ оставит на десерт. В эфире зрители увидят ее вечером 25 декабря.

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16 декабря 2013 года во Дворце Республики прошло вручение III Национальной музыкальной премии. Большая часть исполнителей спели свои песни живьем: Дмитрий Колдун, группа «Без билета», группа «Iowa» и другие.

Состоялись несколько премьер: Гюнешь - номер, который она представит на Турквижине, премьера песни группы «J-Mors» - «Нереальная любовь».

Церемония проходила в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под руководством Виктора Бабарыкина.

№ Номинация Победитель 1 «Лучшая песня года» Инна Афанасьева

песня «Падал первый снег»

муз. Евгений Олейник, сл. Юлия Быкова 2 «Лучший поп-исполнитель

(коллектив)» Алёна Ланская 3 «Лучший рок-исполнитель (коллектив)» Группа «Без Билета»

4 «Лучший джаз-исполнитель (коллектив)» Джаз-бэнд «Apple tea»

5 «Лучший этно-фолк исполнитель (коллектив)» Оркестр ансамбля «Хорошки» 6 «Лучший автор музыки» Леонид Ширин и Юрий Ващук

композиция «Беларусь великая» (музыкальное сопровождение торжественного салюта в рамках гала-концерта ко Дню Независимости) 7 «Лучший автор слов» Павел Бертош

«Ты больше не моя» 8 «Лучший аранжировщик» Святослав Позняк «Летняя»

9 «Лучшая белорусскоязычная песня» Группа «ili-ili»

песня «Танчыць»

муз., сл. группа «ili-ili» 10 «Лучший музыкальный альбом» Группа «Кriwi»

альбом «Traukamurauka» 11 «Лучшая песня (музыкальный альбом) для кино, телевидения» Песня «Следы Апостолов»

в одноименном фильме «Следы Апостолов»

муз. Максим Алейников, Феликс Луцкий, сл. Елена Ярмолович, исп. Валерий Дайнеко 12 «Лучший концерт года» Президентский оркестр Республики Беларусь,

творческий рок-проект «Дым над водой» 13 «Лучший гастрольный тур» Гюнешь

гастрольный тур «Что в этом сердце» Ирина Дорофеева и группа «Форс-Минор»

гастрольный тур «Як жа край наш не любіць» 14 «Лучший клип года» «У нескладовае» и «Братья Грим»

видеоклип «Станцыя»

реж. Дм. Войтенко 15 «Лучший журналист (музыкальный критик)» Татьяна Мушинская

журнал «Мастацтва» 16 «За вклад в развитие современной музыки» Эдуард Семёнович Ханок

Специальные призы

«За лучшую хореографию» Танцевальный проект «Тренд Делюкс» «Новые имена» Юлия Фомкина «Народный хит» Народный ансамбль народной песни «Верас» «Лучший юный исполнитель» Илья Волков

Фото: Павел Поташников