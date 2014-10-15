Певец Артём Михаленко: У белорусского шоу-бизнеса период перерождения!

Его девиз — «нескучно, стильно, искромётно»! Артём Михаленко участвовал в телевизионном конкурсе вокалистов «Новые голоса Беларуси», работал солистом Президентского оркестра и, наконец, в составе группы «3+2» представлял нашу страну на «Евровидении-2010» в Осло. Что сейчас происходит в жизни белорусского артиста?

Какие качества в тебе есть не самые хорошие.

Артём Михаленко, певец:

Не ожидал этого вопроса! Наверное, как и у каждого человека есть свои недостатки. Стараюсь бороться с ними. Я очень щепетильный человек. Мне нужно, чтобы все было точно и в моей работе, и в семейной жизни. Люблю пунктуальность. Может быть, это плохо.

Ты в прошлом - солист Президентского оркестра Республики Беларусь. Сейчас - в «свободном плавании». Что тебе дала эта работа и сравни тот период времени и теперешний? Когда у тебя было больше возможности для творчества?

Артём Михаленко, певец:

В оркестре можно было немножечко расслабиться. Поскольку Президентский оркестр - главный коллектив страны. И можно было не беспокоиться за свое ближайшее будущее. А когда в «свободном плавании» - что ты сделал, как ты сделал - от этого и зависит твой успех и твоя популярность как композитора, певца, шоумена, ведущего. Приходится много работать. Каждый день. Иногда даже каждую ночь.

У тебя за плечами не только Президентский оркестр, но и участие в различных конкурсах и фестивалях. Ты лауреат различных конкурсов. И даже участвовал на «Евровидение-2010» в составе группы «3+2». Какой из конкурсов на тебя повлиял больше как на артиста, какой больше - как на человека?

Артём Михаленко, певец:

Каждый конкурс - это какая-то маленькая жизнь. «Евровидение» не проходит даром, не проходит бесследно. Эти пять минут славы… Дальше очень трудно работать. Потому что у нас в стране не всегда хорошо принимают артиста, который съездил на «Евровидение». Любой результат - это результат. Я рад всем исполнителям, которые там побывали. Безусловно, каждое выступление и каждый конкурс - огромный опыт и для своей жизни, и для жизни как артиста.

Что касается аранжировок и песен для белорусского шоу-бизнеса. Ты считаешь, что у нашего белорусского шоу-бизнеса есть хорошие перспективы? Есть артисты, которые потихонечку начинают унывать.

Артём Михаленко, певец:

Я думаю, это связано с перерождением белорусского шоу-бизнеса. Думаю, в ближайшее время мы увидим множество хороших проектов и песен. Много хороших исполнителей. На телеканале СТВ отличный проект «Поющие города», который открывает много талантов.

Что происходит в твоей творческой жизни?

Артём Михаленко, певец:

Многое в ней происходит. Я рад, что могу сам делать свои композиции: и аранжировки, и музыку. Могу привносить что-то свое. Вышло достаточно большое количество композиций. Я бы даже уже сказал - на альбом. Но успех композиций, когда они известны. Ты можешь хоть пачку их написать, если они не «прокатывают», значит результата нет. Я стремлюсь именно к эталону.

Восхитительно, что у молодого артиста, востребованного человека на сцене есть семья и трое детей. Наличие семьи у артиста - обычно это отпугивающий фактор для поклонниц, теряется некая доля аудитории. Расскажи: три сына - это много? Что лежит на твоих плечах как отца?

Артём Михаленко, певец:

Это самое главное дело в моей жизни. Я имею в виду не только мою семью, а в целом. Что касается детей - это дар Божий. Это счастье. Огромный труд. Ответственность. Старший - во втором классе, занимается музыкой. Это все через тягу, трудности, и слезы… Садишься и объясняешь: «Сынок, ты понимаешь, нужно этим заниматься! Будешь хорошим и уважаемым человеком!». Но это ребенок. Приходится находить какие-то аргументы. Я, конечно, благодарен своей супруге. Она тонкий психолог, прекрасная жена, замечательная мама. Мы стараемся передать что-то свое, и даже чуть больше. Мама мне всегда говорила: «Дети должны быть лучше своих родителей!». Мы стремимся к этому!