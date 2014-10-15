Российская певица Алёна Свиридова: Мечты сбываются настолько, насколько ты этого хочешь!

Она всегда «смешная девчонка», но стилисты называют ее стильной и шикарной женщиной. Как ей удается держать себя в форме? О каком идеальном выходном она мечтает? Татьяна Бородкина пообщалась с прекрасной, обоятельной российской певицей Алёной Свиридовой.

С самого утра на ногах: репетиции, потом - концерты. Алёна, Вы не устаете?

Алёна Свиридова, певица:

Я так люблю свою работу! А если работа в удовольствие, то она - как праздник.

Вы всегда просыпаетесь в хорошем настроении. Какой секрет? Как Вы себя «заряжаете»?

Алёна Свиридова, певица:

Жизнь прекрасна! Сегодня, например, такой красивый город. Мой любимый, родной. Каждый день происходит что-то интересное. Сначала книжку хорошую почитаешь, потом статью найдешь. Сегодня летела в самолете, был очень свежий завтрак: кофе, булочки… И журнальчик. Там было много интересной информации. Я с таким удовольствием летела и думала: «Кофе, журнальчик… Боже, как же хорошо!».

Вы любите получать радость от таких мелких вещей в жизни?

Алёна Свиридова, певица:

А жизнь - она и состоит из таких самых простых вещей.

А мечты все сбываются?

Алёна Свиридова, певица:

Да, все мечты сбываются!

Мечты сбываются ровно настолько, насколько ты этого хочешь! Вот если у тебя что-то не получается, спроси себя честно. Ты тогда не сильно хочешь. Просто когда сильно хочешь, ты, как правило, ничего для этого не делаешь. Потому что, если сильно хочешь, ты как-то незаметно для себя начинаешь постепенно эту мечту реализовывать.

Может, потому что Вы перфекционист?

Алёна Свиридова, певица:

С одной стороны - разгильдяйство. А с другой стороны, если уж я что-то делаю, я делаю действительно очень хорошо. Но я могу не делать, не делать, и все сделать в последний день, но сделаю очень хорошо.

Как Вы отдыхаете, если у Вас когда-нибудь получается отдыхать?

Алёна Свиридова, певица:

Как получается. Я хозяин жизни. Я никому не принадлежу. Никаким ни продюсерам, никаким компаниям. Такой «волк-одиночка». Наверное, для моего характера это самый оптимальный вариант. Во-первых, он позволяет мне оставаться в иллюзиях: все люди прекрасные, добрые - и у меня нет возможности убедиться в обратном.

Алёна, все стилисты говорят о Вас, что Вы - самая стильная женщина. Как Вам удаётся быть в такой хорошей форме?

Алёна Свиридова, певица:

В обычной жизни я не пользуюсь косметикой. И я хожу в любые места без макияжа. Если, конечно, съемка или что-то там такое, тогда я играю в красавицу. А так я вовсе не красавица, но чертовски мила. На самом деле я прекрасно осознаю все свои достоинства и недостатки.

Я больше смешная девчонка, нежели красивая женщина. Но меня устраивает этот образ, он позволяет мне быть абсолютно свободной и естественной. И когда я слышу: «Вы такая красивая женщина!», мне так смешно.

Смешная девчонка. Но в последнее время у Вас стиль 50-х.

Алёна Свиридова, певица:

Стиль 50-х и 60-х. Мне очень нравится. Мне очень идет. Он очень женственный, что тоже проснулось во мне достаточно поздно. Лет в 20-30 я одевалась просто как… «сорванец». И фраза: «Пропустите мальчика с ребёнком!» - это было про меня, я так и выглядела.

Алёна, Вам приятно, когда Вас узнают. И первое впечатление от того, что Вас узнали: что Вы чувствовали? Помните ли Вы тот момент старта?

Алёна Свиридова, певица:

Да. Я помню. Это было в киоске «Союзпечать». Я покупала какой-то журнал. Точно не помню, кто это был: мужчина или женщина. Но помню: «О, а это Вы в клипе с собаками?». «Я!». На этом моя слава и началась. Чувствовала какое-то удивление. Потому что поначалу было: «Это Вы из клипа Верника с собаками?». То есть Верник был на первом месте, а я уже на втором.

Я не буду лукавить, в принципе от известности я вижу только плюсы. Тебе все радуются, улыбаются. В ресторане тебя сразу сажают на лучшие места. Делают скидки. В магазинах та же история. Как-то всегда люди относятся позитивно.

А если маленький Гриша скажет: «Хочу на сцену, мама!». Вы бы ему пожелали такого жизненного пути?

Алёна Свиридова, певица:

Мой путь на сцену очень легок и вовсе не тернист. Безусловно, бывали какие-то сложные моменты и моменты отчаяния, но эти моменты есть у каждого человека в любой профессии, поэтому я не вижу в этом ничего особенного.

Что касается Гриши: безусловно, если он выберет эту профессию, мне есть, чему его научить. Беда в том, что дети не желают брать наш опыт. Они хотят получить свой.

Сложно ли быть мамой?

Алёна Свиридова, певица:

Сложно.

Где легче быть: на сцене или в семье?

Алёна Свиридова, певица:

На сцене. На сцене ты паришь. Ты окрылен.

Семья - это работа, часто - непонимание даже близких, любящих людей. Просто дети пробуют нас на прочность. Но это происходит не только у детей. Все в жизни пытаются друг дружку кто «прогнуть», кто - использовать.

А дети чему-то учат? Гриша научил Вас чему-нибудь? Поменял Вас?

Алёна Свиридова, певица:

Гриша уникален в том, что у него всегда хорошее настроение и никогда не было хандры. Ему вообще все «по барабану», у него все прекрасно.

Пожелайте что-нибудь нашим зрителям…

Алёна Свиридова, певица:

Жизнь сама по себе прекрасна и нужно наслаждаться каждым моментом пока мы еще с вами живы и здоровы!