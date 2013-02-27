Первое после аварии интервью Алексея Воробьёва: Я пытаюсь как-то переосмыслить свою жизнь. Я живой, слава Богу

Новости России. Новость о том, что 25-летний Алексей Воробьёв попал в страшную катастрофу в Лос-Анджелесе, буквально взорвала Интернет. Пока поклонники артиста судорожно ждали новостей о его состоянии, злые языки судачили: ни в какую аварию Воробьёв не попадал, это всего-навсего пиар-ход. И основания для того были.

Чтобы погасить волну недоверия, продюсер Алексея Воробьёва предоставила российским СМИ фотографию артиста на больничной койке. Напомним, 22 января музыкант ехал на кабриолете с открытым верхом. В это время в него на большой скорости врезалась другая машина.

Сегодня, 27 февраля, в Сети появилось первое интервью Воробьёва после той ужасной аварии. Главному редактору журнала «7Дней» Екатерине Рождественской артист рассказал о том, что с ним произошло, о своем здоровье и о прогнозах врачей.

Алексей Воробьёв, певец, актёр:

Не дай Боже пережить такое кому-нибудь: ты просыпаешься и понимаешь, что у тебя не двигается часть лица, и ты не можешь ни пить, ни жевать, ни глотать, у тебя не двигается рука вообще, и ты ее не чувствуешь, более того, ты трогаешь как будто чью-то чужую руку. Я пытаюсь как-то переосмыслить свою жизнь. Я живой, слава Богу. Мне сейчас приходится учиться делать заново то, что мне было дано от природы.

Екатерина Рождественская (близкая подруга продюсера певца Катерины фон Гечмен-Вальдек), в комментариях российским СМИ ранее призналась, что не намерена скрывать что-либо от поклонников Воробьёва, которые и так очень обеспокоены произошедшим.

Екатерина Рождественская, журналист, фотограф:

Люди, будьте добрее! Не строят пиар на крови! Вокруг травмы Алексея Воробьева показывает, как народ за последние годы привык к телесказкам про пиарную любовь, выдуманные биографии и другие очевидные нелепости. И еще страшнее, когда самого родного человека, сына, обвиняют в пиаре, а он в это время лежит пластом, и ты не знаешь, что будет с ним через день, неделю, месяц, пошевелит ли рукой, встанет ли на ноги, скажет ли слово... Вот и молишься, чтобы он выдержал, выстоял, молишься, чтобы люди были добрее...