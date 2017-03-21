Министр здравоохранения о родах в домашних условиях: мы обязаны обсуждать эту тему и эмоции родителей тоже обязаны слышать

Новости Беларуси. В Беларуси не планируют легализацию домашних родов. Об этом 21 марта заявил министр здравоохранения страны Валерий Малашко, комментируя недавнюю трагедию в Витебске.

Позаботиться о жизни матери и ребенка, а также оказать квалифицированную помощь наша медицина в состоянии. Это подтверждают в том числе и разработки, представленные на выставке «Здравоохранение Беларуси-2017», которая открылась 21 марта в Минске. По мнению главы ведомства, практика домашних родов имеет право быть в нашей стране, но должна быть безопасной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Мы обязаны обсуждать эту тему и эмоции родителей тоже обязаны слышать. Но пока не выработана система достоверной страховки официального здравоохранения, наверно, сложно двигаться дальше в этом направлении. И на уровне шарлатанства, на уровне перегрызания пуповины – это не совсем ХХІ век и не совсем то здравоохранение, к которому мы с вами идем.

21 марта в уголовном деле по факту гибели младенца в Витебске появились новые подробности. Судмедэксперты установили, что новорожденная девочка появилась на свет абсолютно здоровой. Во время родов она захлебнулась околоплодными водами. В результате чего и наступила смерть.