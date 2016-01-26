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Константин Меладзе выберет представителя Украины на «Евровидении-2016», среди претендентов – Анастасия Приходько и Джамала

26 января 2016 18:29
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Новости Украины. Имя представителя Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение» станет известно 21 февраля. Организаторы национального отбора совместно с известным продюсером Константином Меладзе определили имена участников, которые проходят в полуфинал. И это 18 артистов.

1. SunSay
2. Джамала
3. The Hardkiss
4. Анастасия Приходько
5. Лавика
6. Аида Николайчук
7. Виктория Петрик
8. Неангелы
9. Peaks of Kings
10. Светлана Тарабарова
11. Alloise
12. Аркадий Войтюк
13. Brunettes Shoot Blondes
14. Pringlez
15. Pur:Pur
16. Тоня Матвиенко
17. Japanda
18. Владислав Курасов

Как отмечает Константин Меладзе, «в полуфинал прошли те исполнители, которые были наиболее подготовлены к отбору».

Известно, что представить Украину на конкурсе изъявили желание 1500 исполнителей, среди которых как начинающие артисты и участники популярных телешоу, так и звезды украинского шоу-бизнеса.

Как пишет «Комсомольская правда», Константин Меладзе лично просмотрел все заявки и пригласил на повторное прослушивание около 60 человек. В следующий тур прошли 18.

Константин Меладзе выберет представителя Украины на «Евровидении-2016», среди претендентов – Анастасия Приходько и Джамала-1


Константин Меладзе. Кадр из музыкальной пьесы «Мой брат»

Константин Меладзе:
Критериями при выборе участников были качественный оригинальный материал, харизматичность исполнителя и вокал хорошего уровня. Здесь представлены самые разные жанры – от фолк-музыки до хард-рока. Мы не делали различий между именитыми и начинающими артистами; каждый, кто прошел в полуфинал Национального отбора, может наилучшим образом представить Украину на международном песенном конкурсе.

Далее в формате телевизионного шоу пройдут два полуфинала, запланированные на 6 и 13 февраля. Во время финального концерта (21 февраля) по итогам зрительского и судейского голосование и станет известно имя музыканта, который в мае отправится в Швецию.

Напомним, Беларусь на конкурсе представит Александр Иванов, выступающий под псевдонимом  IVAN. Подробности здесь

# Музыка # Фотофакт # Константин Меладзе # Евровидение 2016

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