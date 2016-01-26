Константин Меладзе выберет представителя Украины на «Евровидении-2016», среди претендентов – Анастасия Приходько и Джамала

Новости Украины. Имя представителя Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение» станет известно 21 февраля. Организаторы национального отбора совместно с известным продюсером Константином Меладзе определили имена участников, которые проходят в полуфинал. И это 18 артистов.

1. SunSay

2. Джамала

3. The Hardkiss

4. Анастасия Приходько

5. Лавика

6. Аида Николайчук

7. Виктория Петрик

8. Неангелы

9. Peaks of Kings

10. Светлана Тарабарова

11. Alloise

12. Аркадий Войтюк

13. Brunettes Shoot Blondes

14. Pringlez

15. Pur:Pur

16. Тоня Матвиенко

17. Japanda

18. Владислав Курасов

Как отмечает Константин Меладзе, «в полуфинал прошли те исполнители, которые были наиболее подготовлены к отбору».

Известно, что представить Украину на конкурсе изъявили желание 1500 исполнителей, среди которых как начинающие артисты и участники популярных телешоу, так и звезды украинского шоу-бизнеса.

Как пишет «Комсомольская правда», Константин Меладзе лично просмотрел все заявки и пригласил на повторное прослушивание около 60 человек. В следующий тур прошли 18.