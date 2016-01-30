Дэвид Боуи завещал развеять его прах на Бали

Согласно свидетельству о смерти, останки Дэвида Боуи были кремированы 12 января в Нью-Джерси.

При жизни певец изъявлял желание быть похороненным без публичной прощальной церемонии. Он не хотел, чтобы его могила стала местом паломничества. Боуи подготовил завещание еще в 2004 году. В документе сказано, что, если кремирование на индонезийском острове является «не практичным», он все же настаивает, чтобы его останки были кремированы и развеяны.

Всё своё имущество Боуи оставил семье – жене и двум детям. Последняя воля музыканта такова: супруга Иман получит примерно половину его состояния и квартиру на Манхэттене, где пара жила последние 20 лет.

Дети Дэвида Боуи – Данкан и Александрия – разделят оставшуюся часть денежных средств. Дочери исполнителя также достанется дом в штате Нью-Йорк. Своей личной помощнице музыкант оставил два миллиона долларов, бывшей няне сына – один миллион долларов.