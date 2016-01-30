Дэвид Боуи завещал развеять его прах на Бали

Новости США. Завещание легендарного британского музыканта озвучено в суде Нью-Йорка.
При жизни певец изъявлял желание быть похороненным без публичной прощальной церемонии. Он не хотел, чтобы его могила стала местом паломничества.
Боуи подготовил завещание еще в 2004 году. В документе сказано, что, если кремирование на индонезийском острове является «не практичным», он все же настаивает, чтобы его останки были кремированы и развеяны.
Согласно свидетельству о смерти, останки Дэвида Боуи были кремированы 12 января в Нью-Джерси.
Всё своё имущество Боуи оставил семье – жене и двум детям. Последняя воля музыканта такова: супруга Иман получит примерно половину его состояния и квартиру на Манхэттене, где пара жила последние 20 лет.
Дети Дэвида Боуи – Данкан и Александрия – разделят оставшуюся часть денежных средств. Дочери исполнителя также достанется дом в штате Нью-Йорк. Своей личной помощнице музыкант оставил два миллиона долларов, бывшей няне сына – один миллион долларов.
Принадлежавшая Боуи недвижимость оценивается примерно в 100 млн долларов.
Напомним, музыканта не стало 11 января.
Дэвид Боуи: жизнь самого стильного музыканта 20 века в фотографиях и цитатах в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».