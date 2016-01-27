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В честь 75-летия Владимира Мулявина в Москве прозвучали самые его известные песни

27 января 2016 17:00
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Новости России. В Москве прозвучали самые известные песни Владимира Мулявина. В честь 75-летия легендарного белорусского музыканта ансамбль «Песняры» исполнил композиции, которые по-прежнему на слуху. Вот и в этот раз известные всем композиции вызвали горячий отклик у слушателей. Артистам на сцене подпевал весь зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Шарапов, художественный руководитель государственного ансамбля «Песняры»:
Мулявин белорусский язык слышал ушами русского человека, то есть все самые красивые слова, все самые красивые выражения он умел поднять на поверхность и преподнести зрителю. Поэтому все песни «Песняров» практически, все то, что прошло через Владимира Георгиевича, очень полюбилось в России.   

# Юбилеи # Музыка # Вячеслав Шарапов

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