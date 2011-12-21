Олег Протасевич (Группа «Федерация»): Ну, нам было приятно то, что директор «Новой волны» Румянцев был единственным, кто был за нас. В составе группы «Федерация» Миникаев, Хохлов, Протасевич... и Сергей Лазарев?

Группа «Федерация». Создана весной 2009 года на базе Федерации профсоюзов Беларуси. В составе группы четверо вокалистов, за плечами которых множество концертов, участие в фестивалях «Дожинки» и «Славянский базар в Витебске», съемки в музыкальных программах на телевидении. В 2011 году приняли участие в национальном отборочном туре конкурса «Новая волна». Ребята, если честно, то вы и арт-группа «Белорусы», по сути, группы-клоны. Как отвоевываете аудиторию? Олег Протасевич (Группа «Федерация»):

Мы, по-моему, разные коллективы с группой «Белорусы». Они поют одну музыку, а мы стараемся как-то немножко петь другую музыку, чтобы было более качественно, нравилось нам, прежде всего. И окружающим зрителям. Я не знаю, почему такое сравнение с «Белорусами». А вы федерация чего? Дмитрий Миникаев (Группа «Федерация»):

Мы Федерация профсоюзов. Центр находится. И группа при нем — при Федерации профсоюзов. Олег Протасевич (Группа «Федерация»):

При нем? Дмитрий Миникаев (Группа «Федерация»):

При нем. Прием.

Поэтому и назвались так. То есть это такой постоянный продакт-плейсмент? Дмитрий Миникаев (Группа «Федерация»):

Да. Как вы убиваете время в гастрольных поездках? Дмитрий Миникаев (Группа «Федерация»):

Время убивает нас. Олег Протасевич (Группа «Федерация»):

Кто как. Кто слушает плеер, кто играет в игрушки, кто сидит в чате, кто смотрит в окно, кто просто сидит и отдыхает.

Павел Никоненко (Группа «Федерация»):

Кто спит. В церковь ходите? Ярослав Хохлов (Группа «Федерация»):

В церковь? Ходим. Дмитрий Миникаев (Группа «Федерация»):

Обязательно. Павел Никоненко (Группа «Федерация»):

Часто. Олег Протасевич (Группа «Федерация»):

Знаете, не только ходим, но и поем даже. Вам приходится жертвовать вашей личной жизнью ради искусства? Дмитрий Миникаев (Группа «Федерация»):

Какого искусства? Пение, музыка. Дмитрий Миникаев (Группа «Федерация»):

Личное время, конечно, в любом случае придется потратить. Павел Никоненко (Группа «Федерация»):

Вообще, молодой человек, чем бы Вы не занимались по жизни, всегда надо будет чем-то жертвовать. Работаете на заводе — жертвуете личным временем, личной жизнью. И мы работаем, правда, не на заводе, тоже жертвуем личной жизнью.

Почему вы выбрали именно этот стиль музыки? Павел Никоненко (Группа «Федерация»):

Что востребовано, то и поем, понимаете? Мы любим любую музыку. Допустим, я люблю джаз, Слава любит то, что любит, Дмитрий любит тоже то, что любит. У каждого свои разные музыкальные пристрастия. Но, к сожалению, рынок диктует нам какие-то условия. То, что востребовано, то, что покупается, то мы и пытаемся делать. И еще пытаемся сделать так, чтобы еще и нам это понравилось, то есть убить двух зайцев. На отборе на «Новую волну» вы сильно волновались? Олег Протасевич (Группа «Федерация»):

На самом деле, сильно волновались. Мы очень долго готовились к этому, потому что мы выбрали одну очень сложную песню из репертуара группы Boyz II men. Она очень сложная была в плане бэк-вокала, в плане соло. Мы, наверное, месяца три приходили в студию, учили, репетировали, а капелла пели, пели в микрофоны, на концертах ее постепенно включали в репертуар. Да, волновались. Как получилось так, что вы «прошли»? Олег Протасевич (Группа «Федерация»):

Ну, нам было приятно то, что директор «Новой волны» Румянцев был единственным, кто был за нас. Он поднял руку: «Голосуем за «Федерацию». Кто за «Федерацию»?» Никто не проголосовал, нас внесли в один список, потом хотели взять, потом не взять. Мы не попали, но мы не расстраиваемся, потому что мы достойно выступили. Может, когда он руку поднял, он имел в виду другое? Да, ну, этих! Олег Протасевич (Группа «Федерация»):

Сказал одно, а подумал, может быть, другое. Мы не знаем, может быть, и так. На вашем сайте написано, что вы стильная молодежная белорусская группа. А в чем стиль? По-моему, это очередной клон очередной мужской группы. Олег Протасевич (Группа «Федерация»):

Мы не видим ничего в этом плохого. У каждого из нас есть свои кумиры, кому мы подражаем, на что мы смотрим, что видим. Мы берем лучшее. Ничего нет плохого в этом, девушка. Вы можете себя назвать популярной группой? Ярослав Хохлов (Группа «Федерация»):

Это уже к Вам вопрос. Если Вы нас знаете, то, скорее всего, мы популярны. Но, судя по тому, что Вы нас не знаете, мы не популярная группа. А популярность зависит все-таки от телевизора.