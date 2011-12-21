Олег Протасевич (Группа «Федерация»): Ну, нам было приятно то, что директор «Новой волны» Румянцев был единственным, кто был за нас. В составе группы «Федерация» Миникаев, Хохлов, Протасевич... и Сергей Лазарев?
Группа «Федерация». Создана весной 2009 года на базе Федерации профсоюзов Беларуси. В составе группы четверо вокалистов, за плечами которых множество концертов, участие в фестивалях «Дожинки» и «Славянский базар в Витебске», съемки в музыкальных программах на телевидении. В 2011 году приняли участие в национальном отборочном туре конкурса «Новая волна».
Ребята, если честно, то вы и арт-группа «Белорусы», по сути, группы-клоны. Как отвоевываете аудиторию?
Олег Протасевич (Группа «Федерация»):
Мы, по-моему, разные коллективы с группой «Белорусы». Они поют одну музыку, а мы стараемся как-то немножко петь другую музыку, чтобы было более качественно, нравилось нам, прежде всего. И окружающим зрителям. Я не знаю, почему такое сравнение с «Белорусами».
А вы федерация чего?
Дмитрий Миникаев (Группа «Федерация»):
Мы Федерация профсоюзов. Центр находится. И группа при нем — при Федерации профсоюзов.
Олег Протасевич (Группа «Федерация»):
При нем?
Дмитрий Миникаев (Группа «Федерация»):
При нем. Прием.
Поэтому и назвались так.
То есть это такой постоянный продакт-плейсмент?
Дмитрий Миникаев (Группа «Федерация»):
Да.
Как вы убиваете время в гастрольных поездках?
Дмитрий Миникаев (Группа «Федерация»):
Время убивает нас.
Олег Протасевич (Группа «Федерация»):
Кто как. Кто слушает плеер, кто играет в игрушки, кто сидит в чате, кто смотрит в окно, кто просто сидит и отдыхает.
Павел Никоненко (Группа «Федерация»):
Кто спит.
В церковь ходите?
Ярослав Хохлов (Группа «Федерация»):
В церковь? Ходим.
Дмитрий Миникаев (Группа «Федерация»):
Обязательно.
Павел Никоненко (Группа «Федерация»):
Часто.
Олег Протасевич (Группа «Федерация»):
Знаете, не только ходим, но и поем даже.
Вам приходится жертвовать вашей личной жизнью ради искусства?
Дмитрий Миникаев (Группа «Федерация»):
Какого искусства?
Пение, музыка.
Дмитрий Миникаев (Группа «Федерация»):
Личное время, конечно, в любом случае придется потратить.
Павел Никоненко (Группа «Федерация»):
Вообще, молодой человек, чем бы Вы не занимались по жизни, всегда надо будет чем-то жертвовать. Работаете на заводе — жертвуете личным временем, личной жизнью. И мы работаем, правда, не на заводе, тоже жертвуем личной жизнью.
Почему вы выбрали именно этот стиль музыки?
Павел Никоненко (Группа «Федерация»):
Что востребовано, то и поем, понимаете? Мы любим любую музыку. Допустим, я люблю джаз, Слава любит то, что любит, Дмитрий любит тоже то, что любит. У каждого свои разные музыкальные пристрастия. Но, к сожалению, рынок диктует нам какие-то условия. То, что востребовано, то, что покупается, то мы и пытаемся делать. И еще пытаемся сделать так, чтобы еще и нам это понравилось, то есть убить двух зайцев.
На отборе на «Новую волну» вы сильно волновались?
Олег Протасевич (Группа «Федерация»):
На самом деле, сильно волновались. Мы очень долго готовились к этому, потому что мы выбрали одну очень сложную песню из репертуара группы Boyz II men. Она очень сложная была в плане бэк-вокала, в плане соло. Мы, наверное, месяца три приходили в студию, учили, репетировали, а капелла пели, пели в микрофоны, на концертах ее постепенно включали в репертуар. Да, волновались.
Как получилось так, что вы «прошли»?
Олег Протасевич (Группа «Федерация»):
Ну, нам было приятно то, что директор «Новой волны» Румянцев был единственным, кто был за нас. Он поднял руку: «Голосуем за «Федерацию». Кто за «Федерацию»?» Никто не проголосовал, нас внесли в один список, потом хотели взять, потом не взять. Мы не попали, но мы не расстраиваемся, потому что мы достойно выступили.
Может, когда он руку поднял, он имел в виду другое? Да, ну, этих!
Олег Протасевич (Группа «Федерация»):
Сказал одно, а подумал, может быть, другое. Мы не знаем, может быть, и так.
На вашем сайте написано, что вы стильная молодежная белорусская группа. А в чем стиль? По-моему, это очередной клон очередной мужской группы.
Олег Протасевич (Группа «Федерация»):
Мы не видим ничего в этом плохого. У каждого из нас есть свои кумиры, кому мы подражаем, на что мы смотрим, что видим. Мы берем лучшее. Ничего нет плохого в этом, девушка.
Вы можете себя назвать популярной группой?
Ярослав Хохлов (Группа «Федерация»):
Это уже к Вам вопрос. Если Вы нас знаете, то, скорее всего, мы популярны. Но, судя по тому, что Вы нас не знаете, мы не популярная группа. А популярность зависит все-таки от телевизора.
Молодая группа. Молодые люди. На вас смотрят, вам подражают. Какой пример, с вашей точки зрения, подаете вы?
Павел Никоненко (Группа «Федерация»):
Мы пытаемся делать музыку, которая не делается за пять минут, то есть это касается аранжировки, которая пишется грамотными музыкантами с помощью живых инструментов. В большинстве случаев мы стараемся работать живьем, где это возможно, потому что, к сожалению, зачастую площадки, на которых приходится работать, даже не оборудованы элементарными мониторами, поэтому далеко не от нас все зависит, но мы пытаемся, мы хотим.
Вам часто приходится выслушивать плохие слова вслед?
Павел Никоненко (Группа «Федерация»):
Конечно, бывает, то есть не без этого. Всем не угодишь, то есть вкусы у всех разные. Мы пытаемся, возможно, кого-то приобщить, кому-то слегка навязать, но насильно мы не пытаемся навязывать свое творчество. Если вам не нравится, идите и слушайте МакSим, Бориса.
Ребята, понятное дело, что вы волновались на отборе конкурса «Новая волна 2011». Но все-таки чего вам не хватило, чтобы пройти отборочный тур?
Олег Протасевич (Группа «Федерация»):
Наверное, это было наше лучшее выступление за все эти недолгие годы, в течение которых мы поем в группе «Федерация». Не хватило этих конкурсов… У нас мало было конкурсов, вообще не было.
Павел Никоненко (Группа «Федерация»):
Для нашей страны, почти десятимиллионной, бойз-бэнд и пение ребятами вживую каких-то аккордов — это «Вау, клево! Ребята поют живьем». А для Европы, для России и Украины: «Ну, да — ребята вышли и спели. Ну и что?» Мало выйти на сцену и спеть на четыре голоса чисто. Нужна еще какая-то фишка. Эту фишку мы найдем — поедем на «Новую волну», нет — будем работать на просторах нашей любимой Синеокой.
В чем заключается ваш богатый творческий опыт?
Олег Протасевич (Группа «Федерация»):
Во-первых, я, Слава и Дима уже знакомы очень долго. Мы учились в музыкальном колледже при консерватории 12 лет, потом мы окончили консерваторию через пять лет, то есть это уже о чем-то говорит. Мы ездили за границу, работали, пели.
Павел Никоненко (Группа «Федерация»):
Это все уже с 20 лет. Сколько тебе уже?
Олег Протасевич (Группа «Федерация»):
Ну, Паша шутит.
Паша, а Вы знаете песню Лазарева «Зачем придумали любовь»?
Павел Никоненко (Группа «Федерация»):
Конечно.
А можете напеть?
Павел Никоненко (Группа «Федерация»):
Я могу наиграть, а ребята напоют.
Нет-нет. Вы можете напеть?
Павел Никоненко (Группа «Федерация»):
Зачем придумали любовь…
Я пытаюсь понять, зачем это сейчас.
Потому что он на Лазарева похож.
Павел Никоненко (Группа «Федерация»):
К сожалению или, может быть, к счастью, я баритон.
Олег Протасевич (Группа «Федерация»):
Ты похож, Паша.
Ярослав Хохлов (Группа «Федерация»):
Похож.
Девчонки стоят и такие: «Боже, как он похож на Лазарева»?
Павел Никоненко (Группа «Федерация»):
Нет. У меня баритон, к сожалению, а он у нас ведь тенорочек, поэтому репертуар абсолютно будет разный.