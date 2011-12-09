Александр Буйнов – о победе над раком: Врачи мне сказали: «Буйнов беспардонно здоров!»

Ему уже 61 год, а он все как молодой. На собственных концертах веселится чуть ли не больше поклонников. Кажется, Александр Буйнов готов шутить обо всем на свете: и про десятилетия успеха, и про свои концерты с аншлагом.

Побуянить для Александра Буйнова – любимое занятий. А как иначе с такой-то фамилией?

Александр Буйнов, певец:

Вообще-то правильно Буйнов, отец был Буйнов, и все мы Буйновы.

Он давно привык к вниманию! Еще бы – звезда первой величины, дружит с Пугачевой, накоротке с Киркоровым. Как ему, бывшему клавишнику «Веселых ребят», так удалось прославиться? И кто помог Александру Буйнову запеть сольно?

Александр Буйнов на сцене – с 16 лет. Сначала как клавишник и композитор в разных группах. Дольше всего в знаменитых «Веселых ребятах». Ему чего только не приписывали. В том числе и роман с Пугачевой. Но сами артисты всегда говорили, что они просто друзья.

Буйнов даже профессионально занимался музыкой, но не срослось. Буйнов закончил ГИТИС как режиссер-постановщик. Ну, и как такому петь? «Запросто», - решила третья жена артиста Алена.

Александр Буйнов, певец:

Я расстегнусь – когда я вспоминаю об Алене, мне сразу жарко становиться.

Оказывается, уход Буйнова из «Веселых ребят» в 89-ом – идея Алены. Супруга заявила Буйнову, мол, вырос из детских штанишек, пора о сольном проекте задуматься. И в приказном порядке: «Садись, пиши!».

Александр уверяет: пытался сопротивляться – не помогло. О горячем нраве Алены Буйновой в шоу-бизнесе ходят легенды.

Александр Буйнов, певец:

Огромный кусок стекла, килограммов 100, наверное, метнула в меня. Стоило. Ну, виноват. Но не на столько же, чтоб бить-то все это.

С такой не поспоришь. И он написал. А супруга занялась раскруткой. Поговаривают, опять же Пугачева руку приложила. И ничего, что вокруг шептались: «У Буйнова ни слуха, ни голоса» – где недотягивал, брал харизмой.

Повалять дурака на сцене – это всегда с удовольствием. А недавно Буйнов «дошутился» - врачи поставили ему страшный диагноз.

Александр Буйнов, певец:

Это правда, но онкология – это ж не смерть.

Пришлось оставить сцену и лечь в больницу. В прессе сначала решили – очередной пиар. Но Буйнова все чаще видели в Онкоцентре имени Блохина. Он маскировался, потому что не хотел беспокоить поклонников. Но даже пациенты и те его узнавали и даже просили спеть.

Александр Буйнов, певец:

«Александр, ну что вы все прячетесь? Да ходите вы, как хотите, вы нам доставляете такое удовольствие, такую радость!» Люди адекватно воспринимали мою болезнь, потом я перестал скрываться, приходил в оранжевых позитивных шортах. Они говорили: «Во, Буйнов пришел!».

Сам Буйнов считает, что ему несказанно повезло. Прооперировали успешно, что называется, отделался легким испугом, сообщили в эфире «Столичного телевидения».

Александр Буйнов, певец:

Через месяц, когда прошли уже все процедуры, сказали: «Буйнов беспардонно здоров! Просто стыдно быть таким здоровым». Так что все это прошло, кроме страшных сообщений в СМИ.

Буйнов вновь думает только о концертах и публике. И лишь немного о здоровье. Но обсуждать это с прессой он больше не намерен. Говорить о болезнях? Образ не тот!