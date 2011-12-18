Ольга Залесская: Хочется, чтобы понимали и полувзгляд, и полувздох, а никто не обязан этого делать. Зима - это тоже моя жизнь. Когда я поняла, что ее нужно не переждать, а прожить, мне стало легче

Вы можете назвать основные темы Вашего творчества? Что Вас интересует, как поэта?
Ольга Залесская:
Меня интересует, как и любого человека, который пишет стихи, все.
В каком возрасте Вы начали петь?
Ольга Залесская:
Думаю, что с детства.
А писать?
Ольга Залесская:
В четыре года. Точно. Я в четыре года начала писать. И моя младшая дочка тоже. Ее стихи гораздо лучше.
Бытует мнение, что все барды в нынешнем и прошлом времени неудачники. А бардессы — несчастные женщины?
Ольга Залесская:
Знаете, бытует мнение, что все женщины — дуры, а мужики — сволочи. Как Вы думаете, это правда или нет?
Правда.
Ольга Залесская:
Ну, тогда, может, у каждого своя правда.
Как Вы думаете, в каждой женщине должна присутствовать змея?
Ольга Залесская:
Я не знаю. В каждой женщине должно присутствовать то, что нравится ее мужчине.
Правда, что девушку украшает скромность?
Ольга Залесская:
Я не скромная. Я считаю, что всего в жизни, кроме творчества и любви, должно быть достаточно, а вот творчества и любви — уже без меры.
Вы все-таки больше поэтесса или журналистка?
Ольга Залесская:
Я уже давно не являюсь поэтессой в чистом виде и журналисткой в чистом виде. Я пишу стихи и иногда пишу статьи. В целом, меня увлекает любое проявление творческого начала, поэтому сегодня я могу быть такой, а завтра — эдакой.
Слово «бардесса» к Вам применительно? Или это как оскорбление?
Ольга Залесская:
Это кому как нравится. Я уже давно не обижаюсь ни на какие слова. Меня обидеть могут только очень близкие люди.
А чем Вас могут обидеть близкие люди, и было ли такое?
Ольга Залесская:
Да. И, к сожалению, это все равно моя вина. Обидеть человека можно, если только он обижается.
Уходите от вопроса. Ответьте, пожалуйста.
Ольга Залесская:
Ни в коем случае. Понимаете как, ведь хочется, чтобы понимали и полувзгляд, и полувздох, а никто не обязан этого делать, поэтому я обижалась на какие-то проявления невнимания к себе.
А мужчины никогда не…
Ольга Залесская:
Мужчины меня больно ранили, если Вы об этом, почти смертельно. Но обидой это трудно назвать.
А Вы могли ответить или ответили ли Вы пощечиной?
Ольга Залесская:
Я ответила. Вы видите, сколько я песен написала. Вы даже себе не представляете, скольким я ответила.
Насколько отличаются новые песни от тех, которые Вы писали 10–15 лет назад?
Ольга Залесская:
Тогда можно было писать всю правду, как она есть. Сегодня очень много происходит внутри. И правда не имеет одного какого-то слоя. Поэтому приходится учитывать собственные внутренние миры.
А Вы можете выйти на улицу ненакрашенной?
Ольга Залесская:
Вы знаете, я практически все время так и делаю.
А смогли бы выйти на улицу с оттянутыми коленками, в трико?
Ольга Залесская:
Если бы очень попросили — конечно.
Я даже могу поделиться этим трико.
Ольга Залесская:
Если человек делает что-то для себя, то это одно. А если для кого-то… А если человек еще в этот момент артист, то артист может все: с коленками, без коленок.
То есть Вы могли бы себе позволить, то есть Вам надо пройти в магазин за яйцами или за творогом, Вы бы одели просто трико любимого человека с оттянутыми коленками, взяли бы сланцы?
Ольга Залесская:
Вы знаете, Вы перечисляете абсолютно все предметы, которых в моем доме нет. Творог, яйца, сланцы и штаны моего любимого человека…
Дима перечисляет свои предметы.
А Вы когда-нибудь в порыве гнева били посуду?
Ольга Залесская:
Все время собираюсь это попробовать. Каждый раз, когда порыв моего гнева проходит, я думаю: «Боже, я опять ничего не разбила. Это ужасно».
Какой город Вам ближе: Витебск, где Вы родились, или Минск, где живете?
Ольга Залесская:
Мне оба города очень близки. И Минск, и Витебск, и еще пара десятков городов на планете Земля.
Какая музыка звучит у Вас в машине?
Ольга Залесская:
У меня в машине звучит, как правило, свежеподаренная музыка — это диски моих знакомых композиторов, музыкантов, авторов, исполнителей — и классика.
Ваши дети гордятся Вами?
Ольга Залесская:
Понятия не имею. Мы живем в мире, и, по-моему, им комфортно.
А как Вам работается зимой? Вы любите это время?
Ольга Залесская:
Прекрасный вопрос. Вы знаете, я только несколько лет назад нашла примирение с зимой. Дело в том, что она тяжела для меня была до тех пор, пока я не поняла, что это тоже моя жизнь. Когда я поняла, что ее нужно не переждать, а прожить, мне стало легче.
Вам часто приходится исполнять каверы?
Ольга Залесская:
Как Вам сказать? Со сцены нет. А в жизни — да. Я очень люблю попеть сама себе.
Подпеваете радиоприемнику?
Ольга Залесская:
И радиоприемнику тоже, но чаще просто вспоминается какая-то тема, это каждому знакомо, вспоминается тема, начинает звучать в голове, и невольно начинаешь ее повторять вслух.
Как Вы подпеваете в машине какой-нибудь песенке, допустим, если Солодуха поет или Агурбаш?
Ольга Залесская:
Я слушаю только ту музыку, которую люблю.
По радио играет не всегда та музыка…
Ольга Залесская:
А я переключаю, если мне не нравится.
Ваш муж Леонид в прошлом был известным продюсер. Он помогал Вам в вопросах раскрутки, песен, концертов?
Ольга Залесская:
Да, Леонид — человек очень в этом смысле опытный, понимающий. Я не в шоу-бизнесе, и то, что я пою со сцены, вряд ли можно назвать раскруткой, это выступление. В этом — да, конечно. Он во всем меня поддерживает.
PR, интервью. Может, он помогал Вам попасть на обложки журналов каких-то.
Ольга Залесская:
На обложках журналов я никогда не была. Но, когда интервью, мне просто напрямую звонят журналисты. И Леонид здесь не при чем. Он, скорее, просто поддерживает меня и иногда даже направляет. Порой бывает паническое состояние, которое любому творческому человеку знакомо, когда есть ощущение, что никому не нужно то, что ты делаешь. В этот момент его участие для меня очень важно.