Ольга Залесская: Хочется, чтобы понимали и полувзгляд, и полувздох, а никто не обязан этого делать. Зима - это тоже моя жизнь. Когда я поняла, что ее нужно не переждать, а прожить, мне стало легче

Вы можете назвать основные темы Вашего творчества? Что Вас интересует, как поэта?

Ольга Залесская:

Меня интересует, как и любого человека, который пишет стихи, все.

В каком возрасте Вы начали петь?

Ольга Залесская:

Думаю, что с детства.

А писать?

Ольга Залесская:

В четыре года. Точно. Я в четыре года начала писать. И моя младшая дочка тоже. Ее стихи гораздо лучше.

Бытует мнение, что все барды в нынешнем и прошлом времени неудачники. А бардессы — несчастные женщины?

Ольга Залесская:

Знаете, бытует мнение, что все женщины — дуры, а мужики — сволочи. Как Вы думаете, это правда или нет?

Правда.

Ольга Залесская:

Ну, тогда, может, у каждого своя правда.

Как Вы думаете, в каждой женщине должна присутствовать змея?

Ольга Залесская:

Я не знаю. В каждой женщине должно присутствовать то, что нравится ее мужчине.

Правда, что девушку украшает скромность?

Ольга Залесская:

Я не скромная. Я считаю, что всего в жизни, кроме творчества и любви, должно быть достаточно, а вот творчества и любви — уже без меры.

Вы все-таки больше поэтесса или журналистка?

Ольга Залесская:

Я уже давно не являюсь поэтессой в чистом виде и журналисткой в чистом виде. Я пишу стихи и иногда пишу статьи. В целом, меня увлекает любое проявление творческого начала, поэтому сегодня я могу быть такой, а завтра — эдакой.

Слово «бардесса» к Вам применительно? Или это как оскорбление?

Ольга Залесская:

Это кому как нравится. Я уже давно не обижаюсь ни на какие слова. Меня обидеть могут только очень близкие люди.

А чем Вас могут обидеть близкие люди, и было ли такое?

Ольга Залесская:

Да. И, к сожалению, это все равно моя вина. Обидеть человека можно, если только он обижается.

Уходите от вопроса. Ответьте, пожалуйста.

Ольга Залесская:

Ни в коем случае. Понимаете как, ведь хочется, чтобы понимали и полувзгляд, и полувздох, а никто не обязан этого делать, поэтому я обижалась на какие-то проявления невнимания к себе.

А мужчины никогда не…

Ольга Залесская:

Мужчины меня больно ранили, если Вы об этом, почти смертельно. Но обидой это трудно назвать.

А Вы могли ответить или ответили ли Вы пощечиной?

Ольга Залесская:

Я ответила. Вы видите, сколько я песен написала. Вы даже себе не представляете, скольким я ответила.