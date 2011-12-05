Евгений Олейник, белорусский композитор: Мы в год продаем от 30 до 50 песен за большие деньги

В эфире ток-шоу «Такова судьба» на СТВ гости программы рассуждают, сможет ли белорусский шоу-бизнес стать таким же популярным, как советская эстрада.

Право выходить на союзную сцену в СССР имел относительно немногочисленный состав исполнителей. Как правило, это были не пишущие для себя вокалисты. Песни для них писали члены Союза композиторов, а тексты – профессиональные, благонадежные, политкорректные поэты. Отказываться от предлагаемого материала было не принято.

Олег Жуков, поэт-песенник:

Брали песни Блантера, Мокроусова, Фельцмара. И пели. Только для того, чтобы те тоже лоббировали их интересы. Ну, это такая игра, в которую играли, испытывая определенные неудобства. С этим нужно было соглашаться, но песенки появлялись. И жизнь показала, что они хороши.

Основой советских песен была любовная либо патриотическая лирика, а репертуар подвергался тщательной цензуре.

Особой частью советской эстрады были вокально-инструментальные ансамбли – аналоги гремевшей на весь мир ливерпульской четверки. Однако это были приглаженные официальные коллективы, исполнявшие произведения, также прошедшие утверждение худсовета.

Олег Жуков, поэт-песенник:

Заимствованная просто картинка, а пели все-таки про свое.

Максим Алейников, продюсер:

В советской песне уделялось большее внимание тексту, чем сейчас. И поэтому в большинстве случаев песни писались на стихи. Современная же музыка все больше ориентирована на музыку западную, где на первом месте стоит музыка, а не стихи. Есть просто маячковая фраза, которая важна, а все остальное – конструктор, который одевается на готовую мелодию.

После того как «железный занавес» был поднят, на сцену ломанулись все кому не лень. Зритель потерялся в несчетном числе сфабрикованных исполнителей и коллективов, зачастую прячущих собственный непрофессионализм за децибелами звука.

Олег Жуков, поэт-песенник:

Молодежи кажется, что все это хорошо, а народ тоскует. Народ не хочет идти на концерты, народ не хочет слышать этот крик, слушать этот грохот. Иногда я, сидя во Дворце Республики, закрываю уши и даже не скрываю этого.

Современная тенденция в шоу-бизнесе – создавать проекты, в которых личность исполнителя становиться вторичной. Чтобы при необходимости и без последствий, незаметно для зрителя заменить выпавшее из состава звено.

Максим Алейников, продюсер:

Главное лицо проекта – это не количество девушек и того, во что они одеты и как двигаются. Лицо музыкального проекта – это песни. Безусловно, исполнитель – это инструмент для воспроизведения. И чем лучше этот инструмент, тем больше шансов у песни стать хитом.

Были ли в советское время продюсеры?

Надежда Микулич, заслуженная артистка Беларуси:

У нас были администраторы или директоры коллектива. Они занимались продажей коллектива по всему Советскому союзу. Ну, а все остальное, это работа ансамбля и его руководителя. Для того, чтобы нас знали и можно было попасть на радио или телевидение, нужно было крутиться. Нашему ансамблю «Верасы» было мало Беларуси, нужно было попасть на экран российского телевидения. Тогда страна была большая, и нас все знали.

Были ли песни, которые вы отказывались петь?

Надежда Микулич, заслуженная артистка Беларуси:

Ну, я точно отказывалась. Дело в том, что меня как солистку не спрашивали. Покупали у композитора песню для Надежды Микулич, а потом мне давали ноты. Я посмотрю, мне совершенно не подходит, и я эти песни не пела. Лично для меня ничем это чревато не было.

Какие песни пели больше – о любви или патриотизме?

Александр Тихонович, народный артист Беларуси:

У нас был ряд песен, которые назывались «нужники». То есть их нужно было петь обязательно.

Сколько в базе радио «Рокс» белорусских песен? Сколько их в численном порядке, а не тех, что вы ротируете?

Сергей Прохоров, ди-джей музыкальной радиостанции:

Мне очень трудно об этом говорить, но очевидно, что их меньше. Но дело не в том, что радио к ним относится хуже. Просто очень мало таких белорусских песен, которые можно было бы явить публике.

Любую ли звезду можно раскрутить?

Владимир Кубышкин, продюсер:

Когда ко мне приходят папа с дочкой, или муж с женой, или просто девочки, я спрашиваю: «Есть спонсор, есть бюджет?».

Не правда ли, что чем больше исполнителей, тем больше качественного материала?

Сергей Прохоров, ди-джей музыкальной радиостанции:

Нет, ни в коем случае. Результат совершенно противоположный. Потому что большинство артистов решило, что возможность попасть на радио-телевидение в 75 %, установленных законом о белорусской музыке, дают возможность ничего не делать. Было много случаев, когда на радио приходит молодой человек с записанным диском – современные компьютеры позволяют сделать это более или менее профессионально – и очень сильно обижается, когда мы его не ставим. Попытки объяснить, что это не только не профессионально, но и просто стыдно, ни к чему не приводят. Люди абсолютно уверены в том, что раз кто-то сказал, что можно быть артистом за счет этих 75 %, значит так это и есть.

Владимир Кубышкин, продюсер:

Первые 2 года после закона о 75 % у нас был просто всплеск появления исполнителей. Благодаря этому появились и Саша Немо, и Леша Хлестов. И вообще, кто тогда оказался в тренде, они и сейчас существуют.

Почему песни «Песняров», «Сябров», «Верасов» напевал весь Советский союз, а песни современных исполнителей не напевают?

Владимир Кубышкин, продюсер:

В то время с коллективами работали лучшие авторы Советского союза. В Беларуси вообще все отлично: в России на двухсотмиллионную страну есть 8-10 авторов, и у нас есть 8-10 авторов на нашу 10-миллионную. У нас столько артистов! Кто-нибудь знает хоть одного молдавского певца, который бы поднялся до уровня Димы Колдуна в России? Я лично не знаю.

Саша Немо, певец:

По поводу популяризации современного творчества. Лично я, если мне не нравится песня, переключу на другой канал. На третий, пятый, десятый, их там тьма. А в мое детство было два канала по телевизору. Все. В то время просто не могли пускать плохие песни на экран или радиостанции, потому что это была громаднейшая ответственность, которой сейчас просто не существует.

Надежда Микулич, заслуженная артистка Беларуси:

У меня столько хороших песен. Люди слышат их первый раз и уже поют со мной. А приношу на радиостанции – их не берут.

Саша Немо, певец:

Потому что в 90 % радиостанций сидят редактора без музыкального образования. Это проблема.

Дмитрий Подберезский, журналист:

Сучасныя песенькі я вельмі неахвотна слухаю. Мы параўноўваем музыку сучасную і музыку Савецкага саюза. Справа можа ў якасці?

Евгений Олейник, композитор:

Я считаю, что если сделать рынок полностью коммерческим, то есть без всякой господдержки, без всяких пап-мам, спонсоров, то рынок сам решит, кого оставить, а кого выкинуть. Мы в год продаем от 30 до 50 песен за большие деньги, я считаю, что рынок нас выбрал.

Сергей Баландин, композитор:

Отличненько, делаем свободный рынок, потребитель выбирает полюбившуюся ему продукцию. Но! Как он узнает, что продукция эта есть на рынке, если телевидение забито, радио забито неформатной музыкой?

Евгений Олейник, композитор:

Продается то, что слушают люди.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Я вот подумал здесь, что и «Сябры», и «Песняры», и «Верасы», и Вуячич – все пришли в Беларусь из Москвы. Сначала выступали в Филармонии, выдержали первый конкурс артистов белорусской эстрады и уехали в Москву на Всесоюзный конкурс артистов эстрады, стали там лауреатами. И вот это дало нам шанс использовать наше творчество на территории СССР. Москва зажигает звезды, и это происходит до сих пор.

Нам не нужны были деньги, нам нужно было искусство. На нас работала вся музыкальная индустрия Советского союза. Когда мы становились лауреатами Всесоюзного конкурса, с нами начинали считаться.

Единственное, что должно быть у артиста, это удача. Есть масса очень талантливых людей, гораздо более талантливых, чем мы, здесь сидящие, но жизнь распорядилась по-другому. Просто сложилось так. А мы просто попали в нужное место в нужное время.

Евгений Олейник, композитор:

Люди крутятся на радио и телевидении для того, чтобы продать билеты на свои концерты.

Владимир Кубышкин, продюсер:

Я уверен, если вдруг кому-то посчастливится что-то хорошее написать, то эта песня найдет себя без всяких толчков и денег.

Владимир, будучи продюсером, вы получали предложения сексуального характера?

Владимир Кубышкин, продюсер:

Одна из привилегий работы в Беларуси – это то, что у нас в этом плане все тихо, спокойно и безопасно. Саша Немо, тебе вот поступают такие предложения?

Саша Немо, певец:

Лет 5 назад позвонила женщина и сказала: Александр, я хочу провести с вами ночь за 3 тысячи долларов». Я был просто в шоке.

Дмитрий Подберезский, журналист:

Вось пакуль мы тут на ток-шоу будзем абмяркоўваць такія тэмы, нічога ладнага з беларускай папулярнай музыкі не будзе, таму что гэта трэш.

К чему мы придем через 10 лет?

Владимир Кубышкин, продюсер:

Я могу сказать, что не понимаю некоторых современных фильмов – это разрыв поколений, и не надо по этому поводу истерить. У наших детей другие герои, другой ритм жизни, другая музыка. И к этому нужно относиться с уважением. И песни молодым должны писать молодые.

Место под солнцем есть всему: и эстраде, и шоу-бизнесу. Главное в артисте – это артист, которым нужно родиться.

Александр Тихонович, народный артист Беларуси:

Белорусская эстрада имеет прекрасные корни, и у неё есть, чему поучится. Хочется, чтобы история нашей эстрады была связана с профессионализмом, и чтобы молодые люди с уважением относились к людям старшего поколения, которые работали и работают на сцене. Потому что они внесли свой вклад в музыкальную сокровищницу нашей страны.

Саша Немо, певец:

Мы, конечно, должны расти и прогрессировать. Но наш слушатель должен перестать относиться к белорусской музыке с пренебрежением и недоверием. Давайте научимся любить свое. Это касается не только артистов, это касается всего.