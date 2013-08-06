Образцовый ансамбль из Несвижского района «Аношковские музыканты» представляет Беларусь на фестивале в Москве

Новости Беларуси. Образцовый ансамбль «Аношковские музыканты» представляет нашу страну на фестивале творческих коллективов землячеств, который проходит в эти дни в Москве.

Несвижские музыканты дали полуторачасовой концерт в имении князей Голицыных. Звучание исконно белорусских инструментов «Аношковских музыкантов» неоднократно вызывало овации иностранных зрителей.

Ансамбль, к слову, постоянный участник и районных праздников. Без него не обходится ни одна встреча почетных делегаций, посещающих Несвиж. А по гастролям коллектива можно составить карту Европы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алексей Андросик, руководитель образцового ансамбля «Аношковские музыканты» Несвижского района:

Мы в Польше были очень много раз, во Франции наш коллектив был три раза, также в Литву ездили. У нас постоянно движение на протяжении всего номера. Также у нас много белорусских инструментов. Публика очень хорошо воспринимает. Постоянно что-то новое.

Артем Шевченко, участник образцового ансамбля «Аношковские музыканты» Несвижского района:

Мы когда приезжаем, нам хлопают, сильно хлопают. Мне это нравится. Мы еще когда ездили в Польшу, нам все там рассказывали, показывали, мы еще друзей там нашли.