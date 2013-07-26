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Пенсионер из Воложинского района виртуозно владеет десятком музыкальных инструментов

26 июля 2013 15:09
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Новости Беларуси. «Человек-оркестр». Десятком музыкальных инструментов виртуозно владеет пенсионер из Воложинского района. Имя Евгения Ивановича Зинкевича хорошо знакомо не только местным жителям. Талантливый музыкант-самоучка - участник многих фестивалей. При этом Евгений Иванович не просто исполнитель, но и автор произведений. А еще сам мастерит музыкальные инструменты. В собственном оркестре - аккордеоны, барабаны, волынка.

Впервые Евгений Иванович гармонь взял в руки еще в детстве, причем учился играть на нем самостоятельно: взрослые даже не догадывались.

Евгений Зинкевич:
Музыка – это моя жизнь! Без музыки, наверное, я бы и не жил. Я всегда с песней. Хорошо мне или плохо. И как-то весело жизнь проходит.

В музыке задейстованы не только руки. Мелодия льется благодаря почти всем частям тела. Инструменты звучат как единый оркестр. Кстати, большинство из них работа рук музыканта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Музыкальное искусство # Музыка # Евгений Зинкевич

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