Пенсионер из Гродненской области возрождает забытые национальные духовые инструменты

Новости Беларуси. Старинная жалейка, средневековая окарина, белорусская дуда. Житель Гродненской области возрождает традицию создания национальных духовых инструментов. И делает это настолько умело, что его работы по праву пополнили список историко-культурного наследия нашей страны.

Марьяна Скрамблевича в Одельске называют не иначе как человек-оркестр. Одновременно он может играть сразу на нескольких музыкальных инструментах. Но своим главным увлечением народный мастер считает изготовление белорусских дудочек, рожков, окарин и жалеек. Сегодня коллекция насчитывает несколько сот экземпляров, все они созданы собственными руками.

Любовь к музыке, признается Марьян Антонович, у него в крови. Несколько поколений в роду были музыкантами-самоучками. А свой первый инструмент он собрал еще в дошкольном возрасте.

Марьян Скрамблевич, народный мастер Беларуси:

Вот там кусок гармошки лежит. Дядька уезжал в Донбасс работать, на чердаке лежала. Я целое лето коров пасвил. Он дал мне гармошку, я ее лепил, заклеивал.

Увлечение духовыми инструментами началось в начале 90-х. Сначала попытался скопировать заводскую дудочку, затем изучил литературу и стал возрождать жалейки и рожки. Причем играть на них можно не только музыку.

Своим главным достижением мастер считает изготовление традиционной белорусской дуды, очень похожей на шотландскую волынку. Правда, наш инструмент был известен еще в XV веке. Заморский же аналог на сотни лет «моложе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В деревне шутят: в руках Марьяна Антоновича может зазвучать любой, даже самый необычный предмет. К примеру, обыкновенная телескопическая антенна от старого радиоприемника. Небольшая доработка и можно играть.

Звучание любого инструмента напрямую зависит от качества древесины. У Марьяна Скрамблевича есть свои секреты по ее заготовке: пилить дерево необходимо только в определенные месяцы и даже в определенное время суток.

Марьян Скрамблевич, народный мастер Беларуси:

С 15 ноября по 15 января. После 15 у деревьев идет сокодвижение, нельзя уже резать. В этот период и даже в полнолуние я срезаю дерево, потому что сок идет в корни и древесина остается чистая и живая.

Иван Скрамблевич – частый гость различных фольклорных фестивалей. Послушать удивительное звучание его инструментов приезжают профессиональные музыканты не только из Беларуси.