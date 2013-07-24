В Минске прошел первый летний ежегодный фестиваль хип-хопа

Новости Минска. Если вы еще не знаете, что такое хип-хоп культура, значит, сейчас самое время с ней познакомиться. Фестиваль «HIPHOPEN» вобрал в себя лучшие традиции этого позитивного движения.

Максим Боднарь, организатор фестиваля:

Есть понятие хип-хоп, это хип-хоп культура, субкультура, а есть понятие «оpen air» - мероприятие на открытой территории, под открытым небом. Мы совместили 2 этих слова, и получилось «HIPHOPEN».

Хип-хоп культура несет положительный заряд и подходит для людей с активной жизненной позицией. Это ребята, которые свое свободное время проводят с пользой для себя и без вреда для окружающих. Что еще было представлено на фестивале, смотрим в сюжете программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. (видео)