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В Минске прошел первый летний ежегодный фестиваль хип-хопа

24 июля 2013 10:27
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Новости Минска. Если вы еще не знаете, что такое хип-хоп культура, значит, сейчас самое время с ней познакомиться. Фестиваль «HIPHOPEN» вобрал в себя лучшие традиции этого позитивного движения.

Максим Боднарь, организатор фестиваля:
Есть понятие хип-хоп, это хип-хоп культура, субкультура, а есть понятие «оpen air» - мероприятие на открытой территории, под открытым небом. Мы совместили 2 этих слова, и получилось «HIPHOPEN».

Хип-хоп культура несет положительный заряд и подходит для людей с активной жизненной позицией. Это ребята, которые свое свободное время проводят с пользой для себя и без вреда для окружающих. Что еще было представлено на фестивале, смотрим в сюжете программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.  (видео)

# Музыкальные события в Минске # Музыка # Фестивали и карнавалы

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