Эльнур Гусейнов из Азербайджана: «Дикие танцы» и «волк» на сцене «Евровидения-2015»

Эльнур Гусейнов, представитель Азербайджана на «Евровдиении-2015» (в комментарии trend.az):

Этот танец, поставленный в стиле контемпорари, навеян дикой природой, но на самом деле это история о нас, людях. Мы рассказываем о том, что означает быть отвергнутым, быть другим, изгоем, без надежды на изменения. Ведь у каждого из нас в жизни такое случалось, правда? Но главный посыл в песне – никогда не нужно сдаваться, ваше сердце достойно борьбы! Нужно подняться и сражаться за принятие, терпимость и единение в мире.







Композицию для «Евровидения» Эльнуру написали шведские авторы Николас Ребшер, Никлас Лиф, Лина Ханссон и Сандра Бьюрман.



28-летний Эльнур Гусейнов не новичок на «Евровидении». В 2008 году певец уже представлял Азербайджан на песенном конкурсе в Белграде, где вместе с Самиром Джавадзаде исполнил композицию "Day after Day" и занял восьмое место.



Эльнур Гусейнов:

Это отличный шанс представить себя в качестве сольного исполнителя. Я верю в мою песню, так как в ней много сильных посылов. Это действительно песня с большим смыслом, самым важным из которых является, что каждый человек должен сражаться, и мы никогда не должны сдаваться. Мы должны бороться за наше счастье.







На одной из репетиций на сцене «Евровидения» в Вене Эльнур появился в футболке с надписью "Conchita u r unstoppable" («Кончита, тебя невозможно остановить»). Гусейнов предупреждает: зрители шоу во время полуфинала этого не увидят. Майка была надета для того, чтобы отдать дань уважения победительнице «Евровидения» прошлого года.