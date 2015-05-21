Эльнур Гусейнов из Азербайджана: «Дикие танцы» и «волк» на сцене «Евровидения-2015»
Новости Австрии. Дикие танцы и мистическая атмосфера будет царить во время исполнения конкурсной песни "Hour of the Wolf" представителем Азербайджана Эльнуром Гусейновым.
Танцору балета – Лукасу – даже пришлось сменить цвет волос для того, чтобы максимально вжиться в образ волка на сцене.
Эльнур Гусейнов. Репетиция на сцене «Евровидения». Фото здесь и далее: eurovision.tv
Эльнур Гусейнов, представитель Азербайджана на «Евровдиении-2015» (в комментарии trend.az):
Этот танец, поставленный в стиле контемпорари, навеян дикой природой, но на самом деле это история о нас, людях. Мы рассказываем о том, что означает быть отвергнутым, быть другим, изгоем, без надежды на изменения. Ведь у каждого из нас в жизни такое случалось, правда? Но главный посыл в песне – никогда не нужно сдаваться, ваше сердце достойно борьбы! Нужно подняться и сражаться за принятие, терпимость и единение в мире.
Композицию для «Евровидения» Эльнуру написали шведские авторы Николас Ребшер, Никлас Лиф, Лина Ханссон и Сандра Бьюрман.
28-летний Эльнур Гусейнов не новичок на «Евровидении». В 2008 году певец уже представлял Азербайджан на песенном конкурсе в Белграде, где вместе с Самиром Джавадзаде исполнил композицию "Day after Day" и занял восьмое место.
Эльнур Гусейнов:
Это отличный шанс представить себя в качестве сольного исполнителя. Я верю в мою песню, так как в ней много сильных посылов. Это действительно песня с большим смыслом, самым важным из которых является, что каждый человек должен сражаться, и мы никогда не должны сдаваться. Мы должны бороться за наше счастье.
На одной из репетиций на сцене «Евровидения» в Вене Эльнур появился в футболке с надписью "Conchita u r unstoppable" («Кончита, тебя невозможно остановить»). Гусейнов предупреждает: зрители шоу во время полуфинала этого не увидят. Майка была надета для того, чтобы отдать дань уважения победительнице «Евровидения» прошлого года.
Как пишет trend.az, на сцене вместе с Эльнуром выступают два танцора – канадец Лукас МакФарлайн, победитель британской версии шоу "So You Think You Can Dance", и француженка Джулия Спайссер. Режиссером-постановщиком номера стала Амбра Сасси, для которой это – не первый конкурс и не первая постановка на сцене «Евровидения». По задумке режиссера, Джулии досталась роль изгоя, Лукас сражается с ней, пока Эльнур не прекращает эту борьбу, призывая остановиться и быть вместе.
Кстати, исполнитель закончил медицинский техникум по специальности техник-стоматолог. Некоторое время успел поработать парикмахером-стилистом. Правда, музыка сопровождала Эльнура повсюду.
На конкурсе «Евровидение-2015» Эльнур Гусейнов выступит под 11-м номером во втором полуфинале. Букмекеры уверены: в финал Эльнур пройдет без проблем и войдет в Топ-10 финалистов конкурса.
Во втором полуфинале 21 мая ждут и выступление фаворита букмекеров шведа Монса Зелмерлева. Во время первого полуфинала Зелмерлов присоединился к Эльнуру Гусейнову, и молодые люди вместе смотрели прямую трансляцию из отеля. Артисты болели за каждого участника шоу.
Эльнур Гусейнов и Монс Зелмерлев
В копилке Азербайджана одна победа на «Евровидении»: в 2011 году 1 место занял дуэт Ell & Nikki. Примечательно, что из 8 раз, что страна принимала участие, ее представители также занимали по разу 2, 3, 4 и 5 места.